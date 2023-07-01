«راكز» تستقطب 1500 شركة جديدة في 3 أشهر

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، عن انضمام أكثر من 1500 شركة جديدة لمجتمع أعمالها خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 132% في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعزّز دور «راكز» المحوري في دعم نمو الأعمال وترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلاد، إن أداء المجموعة القوي في الربع الثاني من عام 2023، والذي شهد انضمام أكثر من 1500 شركة جديدة، هو نتيجة لنهجها المتقدم وحلول الأعمال المبتكرة التي تقدمها والتزامها بدعم الشركات والأعمال بكل أحجامها وأنواعها.

وأضاف أن النمو الذي تشهده «راكز» اليوم في مختلف القطاعات مثل التجارة العامة والتجارة الإلكترونية والإعلام والخدمات والتصنيع، يعكس رؤيتها في خلق منظر اقتصادي شامل ومستدام لروّاد الأعمال العالميين.

وأكد جلاد، مواصلة المنطقة الاقتصادية رحلتها في تحسين خدماتها وتطوير مرافقها وابتكار منتجات مختلفة لتلبية كل احتياجات الأعمال وتمكين الشركات من تحقيق إمكاناتها الكاملة، ما يمهد الطريق لنجاحها المستقبلي في الإمارات وخارجها.

وتواصل «راكز» استقطاب المستثمرين الجدد من جميع أنحاء العالم إلى إمارة رأس الخيمة، حيث تنتمي نسبة كبيرة من الشركات الجديدة المسجلة في الربع الثاني إلى الهند، وباكستان، والمملكة المتحدة، وروسيا، ومصر، ما يثبت قدرة الإمارة على جذب الاستثمارات العالمية وفعالية بيئة الأعمال التي تتميز بها.

وسجلت «راكز» نمواً ملحوظاً في عدد الشركات التجارية التي بلغت أكثر من 650 شركة من إجمالي الشركات المسجلة في الربع الثاني، معززة بذلك مكانتها وجهة جاذبة للتجار من مختلف أنحاء العالم، الذين يفضلون تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها في بيئة رأس الخيمة الداعمة للأعمال.

وكان لـ«تريدرز ديستريكت» التي أطلقتها «راكز» أخيراً، دور بارز في توفير بيئة حاضنة ومثالية للتجار ودعمهم في مسيرة أعمالهم وتوسعة نطاقها، وحصولهم على دعم لا مثيل له على جميع الأصعدة.

كما شهدت «راكز» نمواً ملحوظاً في قطاعات مختلفة مثل قطاع الخدمات الذي استقبل 600 شركة، وقطاع التجارة الإلكترونية الذي ضم 170 شركة، وقطاع الإعلام الذي استقطب 100 شركة.