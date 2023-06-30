شركات الطيران في «دبي الدولي» تشغّل 1.45 مليون مقعد إضافي خلال يونيو

أضافت الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي نحو 1.45 مليون مقعد مجدول على رحلاتها خلال يونيو الماضي، مقارنة مع يونيو من العام 2022، وذلك بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، ما يعكس قوة الطلب في أكبر محور للنقل الجوي الدولي العالم.

وأظهرت أحدث بيانات المؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مطار دبي، الذي يحتل صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، سجل نمواً بنسبة 45.2% في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات خلال يونيو 2023، مقارنة بيونيو 2022، حيث سجل المطار أكثر من 4.64 ملايين مقعد الشهر الماضي مقابل نحو 3.19 ملايين مقعد في الشهر ذاته من العام 2022.

وأوضحت بيانات المؤسسة الدولية، أن هذه المكاسب التي سجلها «دبي الدولي» خلال يونيو 2023 تخطت أيضاً مستويات ما قبل الجائحة في الشهر نفسه، حيث سجل نمواً بنسبة 2.5% مقارنة بيونيو 2019 مع وصول حجم السعة المقعدية في مطار دبي الدولي حينها إلى 4.5 ملايين مقعد مجدول.

السعة المقعدية

وبحسب البيانات، سجل مطار دبي الدولي، نسبة النمو الأعلى في السعة المقعدية في قائمة أكبر 10 مطارات في أعداد المسافرين الدوليين حول العالم، معززاً مكاسبه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام التاسع على التوالي.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.3 ملايين مقعد مجدول خلال يونيو الماضي.

وأشارت بيانات «أو إيه جي»، التي تندرج تحت هذه الفئة (حركة الركاب الدوليين والمحليين) معاً، أن مطار دبي قفز من المركز الثالث إلى المركز الثاني مقارنة بمستويات عام 2019.

استئناف العمليات

وتواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً مستمراً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين.

وتستحوذ شركتا «طيران الإمارات» «وفلاي دبي» اللتان تتخذان من مطار دبي مركزاً لعملياتهما، على الجزء الأكبر من الرحلات الجوية والوجهات.

وكانت الناقلتان أعلنتا عن تشغيل المزيد من الرحلات والسعة إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتيهما العالميتين خلال جدول الرحلات الصيفي.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، أظهرت بيانات لمؤسسة مطارات دبي، أن «دبي الدولي» يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة.

توقعات بـ 83.6 مليون مسافر

استقبل مطار دبي الدولي، 21 مليوناً و256 ألفاً و489 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 55.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقترباً بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة في الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة 95.6%، ولتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019، عندما بلغت حركة المسافرين الشهرية سبعة ملايين مسافر.

وبناءً على تلك المؤشرات، قالت مؤسسة مطارات دبي، إنها رفعت توقعاتها لحركة المسافرين خلال عام 2023 ككل إلى 83.6 مليون مسافر، بعد الأداء القوي الذي سجله مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري.

• مطار دبي يسجل نسبة النمو الأعلى في السعة المقعدية ضمن قائمة أكبر 10 مطارات في أعداد المسافرين الدوليين.

• 4.64 ملايين مقعد مجدول عبر «دبي الدولي» الشهر الماضي.