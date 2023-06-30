زيادات في أسعار الوقود خلال يوليو

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود في الدولة، أمس، عن تسجيل الغازولين «البنزين» بمشتقاته: «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، ارتفاعات سعرية اعتباراً من اليوم السبت، الموافق الأول من يوليو 2023، بقيمة تصل إلى خمسة فلوس للتر، فيما يسجل سعر لتر الديزل زيادة بقيمة ثمانية فلوس للتر مقارنة بأسعار يونيو الماضي، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» ارتفاعاً من 2.95 درهم، إلى ثلاثة دراهم، بزيادة قدرها خمسة فلوس، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» زيادة من 2.84 درهم، ليصل إلى 2.89 درهم بارتفاع خمسة فلوس أيضاً، كما يرتفع سعر لتر البنزين «إي بلس 91» من 2.76 درهم إلى 2.81 درهم.

أما سعر لتر الديزل يسجل زيادة اعتباراً من اليوم من 2.68 درهم سابقاً، ليصل إلى 2.76 درهم بزيادة تبلغ ثمانية فلوس.

وكانت أسعار الوقود، سجلت انخفاضات متباينة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي، إذ انخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 21 فلساً من 3.16 دراهم في مايو إلى 2.95 دراهم في يونيو، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 21 فلساً من 3.05 درهم في مايو إلى 2.84 درهم في يونيو، فيما انخفض سعر لتر بنزين «إي بلس 91» بمقدار 21 فلساً من 2.97 درهم في مايو إلى 2.76 درهم في يونيو.

وتراجع سعر لتر الديزل بمقدار 23 فلساً للتر من 2.91 دراهم في مايو إلى 2.68 درهم في يونيو.

يُشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل.

• «البنزين» يرتفع 5 فلوس للتر.