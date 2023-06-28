سفاري الصحراء في دبي أفضل أنشطة السفر عالمياً (صور)

صنف موقع "Tripadvisor" مغامرة سفاري الصحراء في دبي كأفضل أنشطة السفر عالمياً، حيث تقدم للمسافرين رحلة استكشافية استثنائية تستغرق 6 ساعات في صحراء لهباب الساحرة.

وأشار الموقع إلى أن هذه التجربة المثيرة، تجمع بين قيادة السيارات على الكثبان الرملية وركوب الدراجات الرباعية، فضلا عن ركوب الجمال والتزلج على الرمال وغيرها من النشاطات التي تضمن رحلة لا تُنسى في قلب الصحراء.