أدنوك للتوزيع توقع اتفاق مع «هندوستان للبترول» الهندية في مجال زيوت التشحيم

أعلنت أدنوك للتوزيع، أمس، عن توقيع اتفاق مع شركة هندوستان للبترول المحدودة المتخصصة في توزيع الوقود وزيوت التشحيم في الهند، وذلك استكشاف فرص التعاون المتاحة لتعزيز أنشطة المبيعات الدولية لزيوت التشحيم والمنتجات ذات الصلة الخاصة بالشركتين في الإمارات والهند، وغيرهما من الدول.

وتعد السوق الهندية ضمن أهم الأسواق العالمية لزيوت التشحيم، حيث يصل حجم الطلب على زيوت التشحيم إلى ثلاثة مليارات لتر سنوياً، وتهدف أدنوك للتوزيع إلى تعزيز حضورها في هذه السوق الديناميكية، والوصول إلى شبكة توزيع تضم أكثر من 28 ألف محطة خدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي: «يعكس الاتفاق الذي وقعناه التزامنا الاستراتيجي بالتعاون مع شركاء رئيسين في جميع أنحاء العالم، مثل شركة هندوستان للبترول المحدودة التي تتمتع بسجل قوي يمتد لأكثر من قرن في السوق الهندية التي تعد ضمن أكبر الأسواق لتوزيع زيوت التشحيم على مستوى العالم، وهو ما سيعزز فرص نجاحنا في دخول هذه السوق الجذابة والواعدة بفرص النمو. كما يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في رحلتنا المستمرة للتوسع الدولي، ويعزز مكانتنا الرائدة ضمن أهم الموزعين في أسواق زيوت التشحيم الرئيسة في جميع أنحاء العالم». ويرسي الاتفاق إطاراً تعمل بموجبه الشركتان على تطوير نظام عمليّات يحقق الاستفادة القصوى من الشراكة، من خلال تعزيز التعاون على مستوى العمليات الدولية التي تعود بالفائدة على الشركتين، إلى جانب الاستفادة من قدراتهما وقنواتهما في الأسواق المحلية لكل منهما، بما في ذلك عمليات توريد زيوت التشحيم، وإتاحة إمكانية الاستفادة من خدمات التسويق والإمداد الخاصة بالشركتين في الإمارات والهند.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة هندوستان للبترول المحدودة، الشرق الأوسط، سوبهيندو موهانتي: «يسرنا التعاون مع أدنوك للتوزيع خلال هذه الرحلة، حيث تعد شريكاً مثالياً لدعم مصالحنا. وسيتيح لنا الاتفاق التعاون لتعزيز أنشطة التوزيع الخاصة بمنتجاتنا، إلى جانب الإسهام في توسعة أعمالنا دولياً. نحن على ثقة بأن القدرات التسويقية المميزة لأدنوك للتوزيع، سيكون لها دور كبير في مساعدتنا على تعزيز حضورنا في السوق العالمية لزيوت التشحيم».

ويأتي هذا الاتفاق تماشياً مع استراتيجية أدنوك للتوزيع للتوسع الدولي، ومساعدة الشركتين على دخول أسواق رئيسة جديدة وواعدة لكل منهما من خلال التعاون المشترك، حيث وقع اختيار الشركتين على استكشاف فرص التعاون لدخول عشر أسواق رئيسة مستهدفة خلال عام 2023، والعمل معاً على تطوير أعمالهما هناك.