2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 637 مبايعة بقيمة 2.19 مليار درهم، منها 61 مبايعة لأراضٍ بقيمة 653.87 مليون درهم، و576 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.54 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة عود ميثاء. وتصدرت منطقة مدينة هند 4، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم. وسجلت الرهون 337.17 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 17 هبة بقيمة 94.67 مليون درهم.