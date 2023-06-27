«إحصاء عجمان» يستعرض هيكل المرونة الحكومي للإمارة وخارطة طريقها

استعرض مركز عجمان للإحصاء، هيكل المرونة الحكومي للإمارة، وخارطة طريقها، وذلك في ختام مشاركته في الندوة الثالثة والأخيرة من مشروع «جعل المدن مرنة 2030»، التابع للمجلس العالمي لبيانات المدن، التي تم عقدها عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ممثلين من المدن الخمس المشاركة في المشروع ذاته، وهي مدينة فوغان من مقاطعة أونتاريو في كندا، وإمارة عجمان، ومدينة ريكيافيك عاصمة جمهورية آيسلندا، ومدينة ماكاتي في مترو مانيلا في الفلبين، إضافة إلى مدينة دورال من مقاطعة ميامي داد في الولايات المتحدة الأميركية.

وتضمّنت الندوة عرض هياكل المرونة الحكومية المختلفة لجميع المدن المشاركة، إضافة إلى عرض خارطة طريق كل مدينة من حيث أولوياتها، والشكل العام لها خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة، بهدف تزويد المدن المشاركة بالأفكار، وعرض أفضل الممارسات التي تنتهجها في المرونة مع الجهات المعنية بالاستجابة للطوارئ والأزمات. واستعرض المركز أدوار الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إمارة عجمان من حيث التنسيق والمتابعة مع بعضها بعضاً، إضافة إلى مسؤولياتها ومهامها المتعلقة بالمرونة خلال الاستجابة للأزمات، وخطط التعافي منها. وشارك المركز أيضاً بعرض خارطة طريق المرونة في الإمارة من حيث الحد من أخطار الكوارث والقدرة على الصمود، والخطط الاستباقية، وآليات المرونة التي تتبعها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتحليل المخاطر والسياسات وسرعة الاستجابة، والقدرة على توظيف البيانات واستخدامها في عمليات صنع القرار.