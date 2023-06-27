أبوظبي تشارك في أكبر مؤتمر أوروبي لإدارة الأصول والثروات

تشارك جهات ومؤسسات كبرى في أبوظبي، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، ومكتب أبوظبي للمقيمين، وسوق أبوظبي العالمي، في منتدى صناديق الاستثمار «IMPOWER» الذي تُقام أعماله يومي 27 و28 يونيو الجاري في مركز «جريمالدي» للمعارض والمؤتمرات في مونتي كارلو بموناكو. ويصنف هذا الحدث بأنه أكبر مؤتمر لإدارة الأصول والثروات في أوروبا، ويجتذب أكثر من 1400 جهة عالمية رائدة تمثّل 60 دولة.

ويشارك في منتدى صناديق الاستثمار «IMPOWER» أكثر من 500 من مديري الأصول والثروات و400 من كبار المستثمرين في الصناديق ومالكي الأصول، حيث يُعد المنتدى بمثابة منصة كبرى تجمع قادة القطاع من أجل تعزيز التواصل والتعاون واستكشاف الفرص الجديدة على ساحة قطاع إدارة الأصول التي تشهد تطورات مستمرة.

ونجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها ضمن أبرز المؤثرين الدوليين في قطاع إدارة الأصول، مستفيدة من قوة ناتجها المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 300 مليار دولار في عام 2022. كما نجحت الصناديق السيادية لأبوظبي، ومن بينها جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة «القابضة ADQ» أبوظبي ومبادلة، في تكريس مكانتها المعترف بها عالمياً في هذا القطاع، وذلك بفضل دعم أنشطتها في استثمارات رأس المال المؤسسي. كما أسهمت بيئة الأعمال الجذابة في الإمارة وأطرها التنظيمية الحديثة وقدرتها على توفير فرص الوصول إلى العديد من الأسواق المتنوعة، في تحقيق النمو المستمر للإمارة كمركز مزدهر في مجال إدارة الأصول.

ولعب سوق أبوظبي العالمي، دوراً أساسياً في دفع مسيرة التطور الاستراتيجي لأبوظبي، من خلال تعزيز المنظومة الاقتصادية الشاملة، والمساهمة في النمو المستدام داخل دولة الإمارات والمنطقة بوجه عام، حيث أسهمت أطر سوق أبوظبي العالمي التنظيمية المتكاملة والتزامه بالتعاون ودفع جهود الابتكار في ترسيخ مكانته كمركز مالي دولي رائد يوفر بيئة عمل جاذبة لشركات إدارة الأصول والمختصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ورواد القطاع الذين يسعون للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المنطقة ومن المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي.

ويمثل سوق أبوظبي العالمي في منتدى صناديق الاستثمار، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، آرفيند رامامورثي، والذي سيشارك كمتحدث في الجلسات الحوارية الرئيسة والعروض التقديمية حيث يؤكد حضور سوق أبوظبي العالمي في هذا الحدث على التزام السوق بصياغة مستقبل القطاع من خلال تعزيز مجالات التعاون وتحفيز الابتكار والنمو المستدام.

• يشارك في المنتدى أكثر من 500 من مديري الأصول والثروات و400 من كبار المستثمرين في الصناديق ومالكي الأصول.

• أبوظبي نجحت في ترسيخ مكانتها ضمن أبرز المؤثرين الدوليين في قطاع إدارة الأصول.