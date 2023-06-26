مطارات دبي: جاهزية تامة للتعامل مع 3.5 ملايين مسافر

أكد نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مؤسسة مطارات دبي، عيسى الشامسي، جاهزية كافة فرق العمل في مطار دبي الدولي، لتوفير تجربة سفر سلسة ومتميزة لجميع المسافرين وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، في إطار الحفاظ على أعلى معايير الخدمات المُقدمة لهم في مختلف مرافق المطار.

وذكر الشامسي لـ"الإمارات اليوم": أن فرق العمل في مباني المسافرين، وعمليات المراقبة، وخدمات الضيافة، وشركات الطيران، وخدمات مواقف السيارات، تعمل على مدار الساعة لضمان تدفق سلس لحركة المسافرين في أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، مضيفاً: عادة ما تشهد دبي خلال موسم الصيف زيادة كبيرة في أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، لكن استراتيجيتنا للتعامل مع فترات الذروة وإدارتها بكفاءة هو ما يجعل مطار دبي الدولي رائداً في تقديم تجربة سفر سلسة وممتعة في الوقت نفسه لضيوفنا المسافرين.

وتابع: من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 3.5 مليون مسافر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 3 يوليو، بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 252 ألف مسافر، مضيفاً: من المتوقع أيضاً أن تصل الزيادة في أعداد المغادرين أكثر من ربع مليون مسافر خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 25 يونيو، منها 100 ألف مسافر في يوم السبت الموافق 24 يونيو لوحده.

وبين الشامسي أن التوقعات تشير إلى أن يوم 2 يوليو سيكون الأكثر ازدحاماً تزامناً مع نهاية عطلة عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور اليومية عبر مطار دبي الدولي 305 آلاف مسافر.

ودعت مؤسسة مطارات دبي المسافرين لاتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات، مشيرة إلى أنه يمكن للمسافرين مع طيران الإمارات استخدام الخدمات عبر الانترنت، وكذلك استخدام مكتب السفر وإنجاز إجراءات السفر في المدينة لإنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد الرحلة، بما في ذلك مكتب طيران الإمارات الواقع في أي سي دي بروكفيلد بليس في مركز دبي المالي العالمي، أو مكتب طيران الإمارات في عجمان.

وبينت أنه بإمكان المسافرين أيضاً الحصول على الخدمات التي تقدمها طيران الإمارات لإتمام إجراءات السفر من المنزل، كما ونصحت المسافرين مع شركة "فلاي دبي" الوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد الرحلة مشيرة إلى أنه على المسافرين مع شركات الطيران الأخرى الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، كما يُنصح بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

وأشارت إلى أنه يمكن للمسافرين مع "طيران الإمارات" استخدام مرافق تسجيل الوصول المبكر والخدمة الذاتية والخدمات عبر الانترنت لإنهاء إجراءات السفر، كما يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، والاستمتاع برحلة مريحة بصحبة عائلاتهم.

وشدد على أهمية الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر، والتأكد من كافة الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار، والتأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل لتوفير الوقت وإنهاء كافة الاستعدادات قبل الوصول لمنطقة التفتيش الأمني.

وأضافت: يُوصى باستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المبنى رقم 1 والمبنى رقم 2، مع العلم بأنه يتم عادة تمديد أوقات عمل المترو خلال عطلة العيد، إذ يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول لمبنى المسافرين 1 و3، على وسائل النقل العام والمركبات التابعة للسلطات المعنية.