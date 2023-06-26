«دييز»: خفض الانبعاثات الكربونية 24% خلال 2022

حققت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، متمثلة في مناطقها الاقتصادية، نتائج قياسية واستثنائية على مستوى الالتزام بتلبية معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية في عام 2022 من خلال اعتمادها للممارسات المسؤولة التي تلبي المواصفات الدولية لنظام آيزو «ISO 50001 للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة»، ومعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED»، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في إعلان عام 2023، (عام الاستدامة) في دولة الإمارات.

وأثمرت الرؤية المستدامة التي تبنتها السلطة مجموعة من الإنجازات التي تمثلت في تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 24%، وتحسين مستويات أداء نظام إدارة النفايات الذكي بنسبة 46% مقارنةً بعام 2021، وذلك بالاعتماد على جملة من المبادرات والممارسات البيئية المسؤولة وأحدث التقنيات المستدامة والذكية التي أسهمت بشكل ملحوظ في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، والإدارة الفعالة لأنظمة التبريد والري وتدوير النفايات.

واشتملت المبادرات المبتكرة التي أطلقتها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» خلال عام 2022، على تطبيق أنظمة إدارة المباني المتكامل لمراقبة جميع أنظمة البناء والتحكم فيها ودمجها في قواعد بيانات واحدة تعتمد على حلول الذكاء الاصطناعي، واعتماد نظام التحكم الفعال بتدفق الطلب لخدمات التبريد وتشغيل نظام التبريد بالغاز الأخضر(407 R/ 410)، والذي أثبت كفاءته في تقليل استهلاك الطاقة وحماية البيئة، فضلاً عن تبديل مصابيح الإضاءة التقليدية في المكاتب والمباني ومصابيح هالوجين المستخدمة في إنارة الشوارع إلى المصابيح التي تعمل بتقنية LED الموفرة للطاقة، واعتماد الإدارة الذكية للنفايات بما يدعم تقليل عمليات النقل والترحيل وتكاليف التشغيل والبصمة الكربونية، وزيادة أعداد مراكز تدوير النفايات إلى 50 مركزاً. كما استخدمت السلطة المياه الرمادية لتقليل حرارة أبراج التبريد، ونظام الري الذكي الذي يخفف استهلاك المياه بنسبة 60% مقارنة مع الأساليب التقليدية. وبهذا الصدد، قال المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في «دييز»، المهندس معمر الكثيري: «نجحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بتحقيق تقدم ملحوظ وأداء قوي على مستوى الالتزام والريادة بتلبية معايير الاستدامة، بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء مستقبل مستدام، ويعكس حرصنا والتزامنا بتعزيز ثقافة الاستدامة المؤسسية. وتنسجم هذه النتائج القياسية مع حرصنا المستمر على المشاركة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي من خلال الارتقاء بتنافسية دبي وموقعها الاقتصادي عالمياً، وتعزيز بيئتها الاقتصادية ومنظومتها الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ومؤسسات الأعمال والمستثمرين». وأضاف الكثيري: «سنلتزم هذا العام شأن الأعوام السابقة بتحقيق أهداف عام الاستدامة الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسنواصل ضمان توفير بيئة أعمال صديقة وصيانة الموارد الطبيعية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لبناء مستقبلٍ أفضل وأكثر ازدهاراً».