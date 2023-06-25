«ديوا» تختتم أسبوع الرشاقة المؤسسية 2023

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بنجاح، «أسبوع الرشاقة المؤسسية 2023» الذي استمر خمسة أيام في عدد من مباني الهيئة، وشارك فيه 1000 موظف وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة، وتضمن محاضرات وورش عمل وجلسات نقاشية، بمشاركة مختصين وخبراء من عدد من كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

وانطلقت فعاليات أسبوع الرشاقة المؤسسية في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، بكلمة افتتاحية للعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، سلط فيها الضوء على أهمية اكتساب مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مستويات أعلى من المرونة والرشاقة، وأن تطور باستمرار قدراتها لتتمكن من إدارة المخاطر بشكل فعال، مؤكداً أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد أفضل ممارسات الرشاقة المؤسسية في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل، تشمل جميع الأنشطة والعمليات، بما يعزز الكفاءة والإنتاجية ويشجع على الإبداع والابتكار، إضافة إلى زيادة مشاركة الموظفين، والمرونة والنمو المستدام.

وأضاف الطاير: «من خلال تبنّيها الرشاقة المؤسسية، فإن الهيئة تولي أهمية كبرى لثقافة تتمحور حول المتعاملين، وتؤكد أهمية التغذية الراجعة والتعاون لتعزيز التطوير المستمر. ومن شأن هذا النهج ضمان استجابة الهيئة الفاعلة لتحولات السوق، بما يسهم في زيادة سعادة المتعاملين. كما تسهم الرشاقة المؤسسية في تمكين فرق العمل في الهيئة لمواصلة الابتكار والإبداع، وتعزيز ثقافة الحل الاستباقي للمشكلات، إضافة إلى توليد الأفكار الجديدة. ومن خلال تبنّي هذه الطريقة في التفكير، فإننا نكتشف باستمرار، فرصاً جديدة ونطور الحلول التي تلبي الاحتياجات المتطورة في مجالات عمل الهيئة».