«دبي للاقتصاد الرقمي» تبحث استقطاب 50 شركة تقنية ناشئة

شاركت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في معرض «جيتكس إفريقيا» للتواصل مع الشركات الناشئة وحاضنات ومسرعات الأعمال التي تسعى إلى التعاون مع الإمارة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وعقدت الغرفة خلال مشاركتها في المعرض 50 اجتماعاً مع شركات تقنية ناشئة وأخرى متعددة الجنسيات وغيرها من الشركات المهتمة بسوق دبي، والراغبة في الاستفادة من منظومة الاقتصاد الرقمي بالإمارة وتأسيس أعمالها في دبي.

واستعرض نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، في كلمةً رئيسة خلال المعرض، مزايا تأسيس الشركات في دبي ودور الغرفة في تعزيز الاقتصاد الرقمي للإمارة.

وشارك القرقاوي أيضاً في جلسة حوارية حول الاستراتيجيات الرئيسة لبناء منظومة قوية ومرنة للشركات الناشئة بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي مشاركة الغرفة في «جيتكس إفريقيا» ضمن إطار جهودها للترويج لقمة «إكسباند نورث ستار»، التي ستعقد في أكتوبر المقبل، واستقطاب شركات التكنولوجيا ذات الإمكانات العالية وكذلك الشركات والاستثمارات الدولية إلى دبي.

ويتمثل الهدف الرئيس لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وتلعب الغرفة دوراً محورياً في ترسيخ الريادة الرقمية للإمارة من خلال استقطاب الشركات العالمية الرائدة وأصحاب المواهب التخصصية في المجال الرقمي وضمان مشاركتهم في ازدهار الإمارة.

يشار إلى أن «جيتكس إفريقيا»، أول معرض «جيتكس» يقام خارج دبي حيث أقيم في المغرب، وهو أكبر حدث تقني شامل في القارة يربط بين كبريات شركات التكنولوجيا والحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمبرمجين والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية لتسريع واستكشاف فرص المشروعات الجديدة.

الغرفة استعرضت خلال معرض «جيتكس إفريقيا» مزايا تأسيس الشركات في الإمارة.