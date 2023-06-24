دبي تستضيف مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية استضافة المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل، الذي يعقد في دبي خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2023.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأنه تم توقيع الاتفاقية أخيراً، في مقر منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بمدينة مونتريال الكندية، من قبل المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، والأمين العام لـ«إيكاو»، خوان كارلوس سالازار.

وقال السويدي، إن «الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو صناعة طيران مستدامة، ونهدف من خلال استضافة هذا المؤتمر إلى تعزيز جهود الدولة في قيادة ملف التغير المناخي والوقود في قطاع الطيران، وذلك من خلال الجمع بين الخبراء العالميين وقادة الفكر لدفع الابتكار وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها جعل قطاع الطيران أقل تأثيراً على البيئة وأكثر كفاءة».