«دي بي ورلد» تطلق «DUBUY.com» للتجارة الإلكترونية في المغرب

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، منصتها «DUBUY.com» للتجارة الإلكترونية بالجملة، رسمياً في المغرب، وتهدف من خلالها إلى تمكين وصول الشركات المغربية إلى شبكة واسعة وقوية من الشركاء الدوليين حول العالم.

كما توفر المنصة سلسلة إمداد أكثر أماناً وملاءمة وموثوقية عبر شبكة «دي بي ورلد» من الموانئ والمرافق اللوجستية حول العالم.

وأفادت «دي بي ورلد» في بيان، أمس، بأنه من خلال المنصة على الإنترنت، ستتمكن الشركات المغربية من إنجاز أعمالها التجارية خارج الحدود، عبر شبكة المستوردين والمصدّرين المختصين في العمليات التجارية على المنصة، بما يتيح أمام الشركات المغربية - بمختلف أحجامها - فرصة للنمو والازدهار، مع قدرة على تمكين وصولها إلى مصادر المنتجات الجديدة، واستكشاف فرص الأعمال المبتكرة.

ويعد إطلاق المنصة في المغرب أحدث توسعات «DUBUY.com» في إفريقيا، بعد عدة إطلاقات ناجحة خلال السنوات الماضية، شملت القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتتيح «DUBUY.com» مجالاً لإنجاز تعاملات مالية آمنة وميسّرة، وتحديد أسعار متدرجة للبضائع عالية القيمة، وضمان تنفيذ التعاملات بشكل موثوق به.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في حلول التجارة الرقمية لدى «دي بي ورلد»، محمود البستكي، إن «منصة (DUBUY.com) تحظى بمكانة فريدة تؤهلها لتطوير التجارة على مستوى المنطقة، بما يتيح أمام الشركات في إفريقيا فرصة لممارسة الأعمال عبر الحدود، وإيجاد فرص تجارية جديدة في القارة الإفريقية وسائر أنحاء العالم».

من جهة أخرى تعمل «دي بي ورلد» على تسريع عمليات تبني الطاقة المتجددة في ميناء سانتوس البرازيلي، وهو محطة حاويات متعددة الاستخدامات، وذلك كخطوة مهمة ضمن استراتيجيتها العالمية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040.

وتتمحور المرحلة الأولية حول استبدال وقود الديزل بالطاقة الكهربائية لتشغيل مساند الرافعات المخصصة لمناولة الحاويات وذات الإطارات المطاطية في محطة «سانتوس» للحاويات، حيث سيتم الانتقال إلى استخدام الطاقة الكهربائية في 22 وحدة تعمل حالياً بوقود الديزل بحلول نهاية العام المقبل، باستثمار أكثر من 16.2 مليون دولار.

وتعمل أولى مساند الرافعات بشكل مستدام حالياً على الطاقة الكهربائية كلياً، بينما سيتم تحويل أربع آلات إضافية في نهاية عام 2023.

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