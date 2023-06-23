15 شركة ناشئة جديدة من 6 دول تنضم إلى «Hub71»

انضمت 15 شركة ناشئة جديدة من ست دول إلى مجتمع «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، ليرتفع بذلك إجمالي الأعضاء إلى أكثر من 240 شركة ناشئة.

ورحبت «Hub71» بأعضاء الدفعة الأولى من الشركات الناشئة لهذا العام، والتي تعمل في قطاعات تحظى بالأولوية وفق الطموحات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ومن بينها قطاع تقنيات الرعاية الصحية وتقنيات الخدمات المالية والتعليمية.

وتقع المقار الرئيسة لنحو 67% من الشركات المنضمة حديثاً لمجتمع «Hub71» خارج حدود دولة الإمارات، ما يشير إلى تنامي جاذبية أبوظبي محوراً عالمياً جاذباً للابتكار ومطوري التقنيات من رواد أعمال وشركات ناشئة، حيث يمكّنهم الانضمام إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي من الوصول إلى مصادر التمويل، والعمل ضمن بيئة أعمال نشطة ومرحبة بالابتكار.

وجاءت الشركات الناشئة الـ15 من دولة الإمارات والولايات المتحدة، ونيوزيلندا ومصر وهولندا والمملكة المتحدة.

ومن بين الشركات الناشئة التي انضمت إلى مجتمع «Hub71» في هذه الدفعة، شركتان ناشئتان في مجال تقنيات الرعاية الصحية، نجحتا في إحداث تأثير ملموس في قطاع الرعاية الصحية، هما «Exsurgo» و«Ovasave».