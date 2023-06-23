«موانئ أبوظبي» تُبرم اتفاقية امتياز لـ 50 عاماً مع «ميناء كراتشي»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، توقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية، التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في ميناء كراتشي.

وسيتم بموجب الاتفاقية، تأسيس مشروع مشترك بين «موانئ أبوظبي» كمسهم بحصة الأغلبية، وشركة «كحيل تيرمينالز» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لإدارة وتشغيل وتطوير «بوابة كراتشي المحدودة» التي تضم المراسي 6-9 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.

وسيخصص المشروع المشترك استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية والفوقية على مدى الأعوام الـ10 المقبلة، ومن المخطط له أن يتم ضخ معظم هذه الاستثمارات في عام 2026.

وبموجب تلك الاستثمارات، ستكون المحطة قادرة على مناولة السفن من فئة «بوست باناماكس» التي تصل سعتها إلى 8500 حاوية نمطية، كما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 750 ألف حاوية إلى مليون حاوية نمطية سنوياً.