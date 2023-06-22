12.2 مليار درهم عائدات المنشآت الفندقية في الدولة خلال 3 أشهر

أكد وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدلله بن طوق المري، أن الدولة حققت قفزات نوعية في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن عائدات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت أكثر من 12.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 7%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

جاء ذلك خلال مشاركة بن طوق في اجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2023، الذي عقد أخيراً في الهند.

السياحة المستدامة

وتفصيلاً، أكد بن طوق، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها للجهود العالمية في تعزيز التنمية السياحية المستدامة، والإسهام في تطوير المبادرات الداعمة لخلق سياسات سياحية مستدامة تدعم نمو السياحة الدولية.

وأشار بن طوق إلى أهمية تكامل الجهود وتعزيز العمل المشترك، من أجل دفع حركة السياحة إقليمياً وعالمياً وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 الذي عقد أخيراً في ولاية غوا الهندية، بحضور أكثر من 20 من صناع القرار في المجال السياحي العالمي.

موضوعات

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والملفات السياحية، من أبرزها مبادرات تحول السياحة إلى قطاع أكثر استدامة، والفرص الواعدة التي سيوفرها التحول الرقمي والتطبيقات الذكية خاصة في مجال الخدمات السياحية، إضافة إلى مناقشة آليات تطوير القطاع السياحي وجعله أكثر جاذبية للمواهب العالمية، خاصة مع تطور المنتجات السياحية. وأكد المشاركون في الاجتماع، ضرورة خلق بيئة مناسبة تحتضن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.

تنمية القطاع

وقال بن طوق خلال كلمة ألقاها في الاجتماع، إن «الاستدامة في القطاع السياحي تعد من أهم العوامل لتنمية هذا القطاع خلال الفترة الراهنة، خصوصاً في ظل الظروف البيئية والاجتماعية التي يشهدها العالم، حيث أصبح من الضروري التوعية بأهمية السياحة المستدامة، من خلال تطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الثقافي، وتعزيز التنمية المستدامة في الوجهات السياحية. ويمثل تفعيل خطط السياحة المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، داعماً كبيراً لتحول المقاصد السياحية لتصبح أكثر استدامة».

وأضاف أن «دولة الإمارات حرصت على تطوير بنيتها السياحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال تطوير الوجهات السياحية المميزة وتنويع المنتج السياحي في الدولة، بما يتوافق مع تطور متطلبات السياح، كما أن الدولة عملت على توسيع شبكة النقل والمواصلات البرية والجوية، بما يسهم في جذب أعداد أكبر من السياح إلى الدولة»، مشيراً إلى أهمية الفعاليات الدولية التي تستضيفها الدولة في دعم القطاع السياحي، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.

قفزات نوعية

وأوضح بن طوق، أن كل هذه التطورات أسهمت في تحقيق القطاع السياحي الإماراتي قفزات نوعية في النمو والازدهار، إذ بلغت عائدات المنشآت الفندقية في الإمارات أكثر من 12.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 7%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث استقبلت الدولة أكثر من 7.2 ملايين نزيل فندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بنسبة نمو 18%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبنمو 3% عن عام 2019.

وبيّن أن إجمالي الليالي الفندقية وصلت إلى 26 مليون ليلة خلال الربع الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، و15% عن الربع الأول من عام 2019، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي نحو 80%، وهي ضمن النسب الأعلى إقليمياً وعالمياً مقارنة بالأسواق السياحية الرئيسة».

وأكد أن نسبة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 10% خلال عام 2022 بإجمالي 166.7 مليار درهم، ومن المتوقع أن يصل إسهامه بنهاية عام 2023 إلى نحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، وفقاً لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة، كما أسهم القطاع السياحي في توفير أكثر من 750 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 12% من إجمالي سوق العمالة في الدولة.

مشروعات سياحية

قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدلله بن طوق المري، إن دولة الإمارات تنفذ عدداً من المشروعات السياحية الريادية خلال الفترة الحالية، منها مشروع «نخلة جبل علي» الذي سيضيف نحو 110 كيلومترات لسواحل دبي، وسيضم 80 منتجعاً وموطناً لنحو 35 ألف أسرة، كما تم تدشين مشروع «Sea world Abu Dhabi» على مساحة 180 ألف متر مربع، حيث يضم هذا المشروع أكثر من 150 نوعاً من الحيوانات البحرية، بما يسهم في تعزيز قطاع الترفيه في الدولة.

الإمارات تؤكد مواصلة دعمها للجهود العالمية لتعزيز التنمية السياحية المستدامة.