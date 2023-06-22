"داماك العقارية" تنضم إلى مبادرة وقف المطوريين العقاريين

انضمت "داماك العقارية" إلى مبادرة وقف المطوريين العقاريين الذي أطلقه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بهدف دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

خصصت "داماك" وحدة عقارية في مشروع "سيليستيا" في منطقة دبي الجنوب كوقف خيري مستدام لمساندة الفئات غير القادرة على متابعة التحصيل الدراسي وعلاج المرضى المتعثرين ودعم المحتاجين من الأيتام والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع المختلفة.