2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 694 مبايعة بقيمة 1.94 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 391.98 مليون درهم، و639 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.54 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة عود المطينة الأولى، وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، وجاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول كأهم مبايعات الشقق والفلل، وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 466.28 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 47 هبة بقيمة 109.29 ملايين درهم.