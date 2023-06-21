التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتخطي 5 تريليونات درهم خلال 4 أشهر

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لأكثر من 5 تريليونات درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت قيمتها 5.068 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى ابريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.9% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 3.963 تريليون درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 3.196 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و1.872 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووصلت التحويلات في شهر يناير إلى 1.215 تريليون درهم منها 778.4 مليار درهم للبنوك و437.2 مليار درهم للعملاء، ونحو 1.214 تريليون درهم في شهر فبراير تشمل 784.7 مليار درهم للبنوك و430 مليار درهم للعملاء، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في شهر مارس تضم 914.9 مليار درهم للبنوك و550.5 مليار درهم للعملاء، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في ابريل موزعة بواقع 718.1 مليار درهم للبنوك و454.4 مليار درهم للعملاء.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 398.2 مليار درهم موزعة على 1.198 مليون شيك خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 52.205 مليار درهم، وتضمنت 52.2 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و58 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 63.049 مليار درهم خلال الأربعة أشهر، وشملت 63.02 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و23.9 مليون درهم بالعملات المعدنية.