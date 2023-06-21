دبي الوجهة الأولى عالمياً للعطلات على منصة "تيك توك"

حلت دبي في المركز الأول في تصويت لموقع "تيك توك" لأفضل 10 وجهات لقضاء العطلات في العالم، وسجلت دبي أكثر من 137.7 مليار مشاهدة، تلتها برشلونة 108.9 مليار مشاهدة، ثم لندن بحوالي 70.6 مليار مشاهدة، وباريس بنحو 66.6 مليار مشاهدة، ونيويورك بنحو 56.4 مليار مشاهدة.

وسجلت مدينة إسطنبول 54.2 مليار مشاهدة، مقابل 47 مليار مشاهدة لمدينة ميامي، في ما سجلت لوس انجلوس نحو 35.3 مليار مشاهدة، مقابل 33.7 و 33.6 مليار مشاهدة لكل من نيس ومدريد على التوالي.