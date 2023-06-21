«طيران الإمارات» ضمن أفضل شركات طيران في العالم

حلّت شركة «طيران الإمارات» ضمن قائمة أفضل خمس شركات طيران في العالم، وفقاً لتصنيف شركة «سكاي تراكس» البريطانية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أفضل الخطوط الجوية حول العالم لعام 2023.

ويتم التصويت على جوائز أفضل خطوط الطيران في العالم من قبل المسافرين، من خلال استطلاع رأي العملاء، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى مايو العام الجاري 2023، ويركز التصويت على جوانب

عدة مرتبطة بالسفر على متن خطوط جوية مختلفة.