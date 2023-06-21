تخفيضات تصل إلى 75% في 3500 متجر ضمن «مفاجآت صيف دبي»

أفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بأن الدورة الجديدة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي»، تشهد توسعاً في عدد منافذ البيع التي تتيح تخفيضات سعرية خلال الفعالية التي تنطلق بداية من 29 يونيو الجاري حتى الثالث من سبتمبر المقبل، مقارنة بالدورة السابقة، لافتة إلى أن الفعاليات ستشمل تخفيضات تصل إلى 75% في أكثر من 3500 متجر بدبي.

وأشارت في تصريحات، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي عقدته المؤسسة أمس، لإعلان تفاصيل الإطلاق الرسمي للفعاليات، إلى أن قيمة الجوائز المطروحة بالدورة الجديدة يتجاوز الـ50 مليون درهم، تشمل عروضاً في أسواق الذهب وجوائز بقيمة تتجاوز 100 ألف درهم، مضيفة أن توافق الفعاليات مع موسم عطلة عيد الأضحى يرفع مبيعات تجارة التجزئة في الأسواق.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يبدأ موسم الصيف في دبي بانطلاق (مفاجآت صيف دبي)، التي نركز فيها على توفير التجارب المميزة والممتعة للعائلات على مدار فصل الصيف، حيث يوفر الحدث مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة التي تمتد على مدار أكثر من شهرين، وتشمل العديد من الفعاليات الترفيهية، والتخفيضات الكبيرة، والسحوبات والجوائز، وتجارب المأكولات والمشروبات المحلية والعالمية، إضافة إلى الأنشطة التي تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة في دبي».

من جانبه، قال مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري، إن «الدورة الجديدة من (مفاجآت صيف دبي)، تشهد توسعاً في مجال حملات التخفيضات، إذ تشهد تنزيلات سعرية تصل إلى 75% في أكثر من 3500 متجر بدبي».

وأضاف أن «الدورة الجديدة للفعاليات تشهد توسعاً في مشاركات منصات التجارة الإلكترونية بتنزيلات، منها منصات تشارك للمرة الأولى، إضافة إلى متاجر في مجالات مختلفة، منها تجارة الملابس الجاهزة، تشارك بتخفيضات سعرية للمرة الأولى في الفعاليات، وهو ما يدعم نمو مبيعات تجارة التجزئة بنسب كبيرة متوقعة خلال الفعاليات».

وأضاف الأميري، أن «التخفيضات سيتم طرحها في مراكز

عدة للتسوق في دبي، إضافة إلى عروض مختلفة في أسواق الذهب بدبي، التي ستشمل عروضاً للبيع من دون مصنعية في بعض المتاجر، وعروضاً على طرز محددة من المجوهرات للبيع بأسعار مخفضة، إضافة إلى عروض سحوبات على جوائز على كل عملية شراء بقيمة تبلغ 500 درهم»، لافتاً إلى أنه «سيتم رصد مخصصات جوائز للمتسوقين في أسواق الذهب بقيمة تتجاوز 100 ألف درهم».

وأشار إلى أن «إجمالي قيمة الجوائز المطروحة خلال (مفاجآت صيف دبي) تصل لنحو 50 مليون درهم وتشمل سحوبات أسبوعية على سيارات في مراكز التسوق ومحطات لتوزيع الوقود، إضافة لسحب على شقة وسيارة فاخرة».

وأوضح أن «الفعاليات سيكون لها تأثيرات إيجابية في تنشيط مبيعات تجارة التجزئة في دبي بمعدلات كبيرة ورفع معدلات النشاط السياحي في الأسواق».

وقالت المديرة التنفيذية للفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش، إن «الفعاليات ستتضمن عروضاً موسعة للتخفيضات تصل في بعض الفترات إلى نسبة 90% في عدد من مراكز التسوق بدبي، ومنها عروض 12 ساعة من التسوق».

وأضافت أن «تزامن الفعاليات مع عروض عيد الأضحى، سيكون له تأثيرات إيجابية في زخم عروض التخفيضات، ورفع معدلات التسوق في الأسواق، وإنعاش قطاع تجارة التجزئة بمعدلات كبيرة، وهو ما سيعمل على استقطاب المتسوقين من داخل الدولة وخارجها».

حفلات موسيقية وفعاليات ترفيهية

تُقام هذا العام الدورة الثانية من مهرجان «بِيتْ ذا هِيتْ» (Beat the Heat)، بالتعاون مع «مفاجآت صيف دبي 2023» وسبوتلايت وأنغامي، حيث يشارك في المهرجان العديد من الفنانين والموسيقيين الموهوبين المحليين. كما يمكن الاستمتاع بالحفلات الموسيقية المتنوعة التي يقدمها كل من: ويجز، وكاريوكي، وبلطي، وأتوستراد، وسكيني، والفرعي، وموضي الشمراني، ودي جي أصيل، وشارموفرز، خلال الفترة من شهري يوليو وأغسطس في مدينة دبي للإعلام.

وتشهد «مفاجآت صيف دبي 2023» إقامة عرض «موفي ماجيك» (Movie Magic) الذي ينتظره رواد السينما من مختلف الفئات العمرية لمشاهدة العديد من العروض الممتعة والمشاركة في المسابقات وتجارب المأكولات والمشروبات.

احتفالات «العيد في دبي»

تقدّم «مفاجآت صيف دبي 2023» العديد من الأنشطة والفعاليات الرائعة، حيث ستنطلق في عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن حفلات عيد الأضحى التي يشارك فيها العديد من الفنانين، ومن ضمنهم الثنائي الرائع حسين الجسمي وكاظم الساهر، اللذان سيقدمان حفلاً غنائياً في «كوكا كولا أرينا دبي».

وسيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«مفاجآت صيف دبي»، يحييه «فنان العرب» محمد عبده، في الثاني من يوليو في «كوكا كولا أرينا دبي».

عروض الذهب والمجوهرات

يمكن لعشاق الذهب والمجوهرات الاستفادة بالكامل من «عروض مجوهرات مدينة الذهب»، التي تنظمها مجموعة دبي للمجوهرات عبر 150 متجراً، في الفترة من 20 يونيو حتى 23 يوليو. وستقدم المتاجر المشاركة عروضاً تشمل خصومات تصل إلى 50% على رسوم المصنعية للمجوهرات الذهبية. بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 75% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ وعملات ذهبية عند شراء مجوهرات الألماس بقيمة 2500 درهم أو أكثر.

الفعاليات العائلية

توفر «مفاجآت صيف دبي» للعائلات العرض المذهل «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free)، الذي يتيح للأطفال دون 12 عاماً الاستمتاع بالدخول المجاني للعديد من المرافق، بما فيها الفنادق والوجهات الترفيهية، مثل موشنجيت وليغولاند وحديقة ليغولاند المائية حتى 31 يوليو. كما يمكنكم الحصول على المزيد من العروض الرائعة في كل من عالم آية، وإكس سترايك، وWoo-Hoo، ومدينة إكسبو دبي، ومتحف مدام توسو، وريل سينما، ومنصة سكاي فيوز (Sky Views Observatory)، وقمة برج خليفة، وذي فيو في النخلة، وفنادق مختارة من العنوان وجميرا، وغيرها كثير.

فنون الطهي والمأكولات

توفر فعالية «أسبوع مطاعم دبي»، التي تقام خلال «مفاجآت صيف دبي»، فرصة للتعرّف إلى فنون الطهي في دبي، وتذوّق أشهى الأطباق بأسعار مناسبة في المطاعم الرائدة في جميع أنحاء المدينة. تذوقوا أشهى الأطباق من مجموعة واسعة من المأكولات، التي أعدها طهاة مشهورون وموهوبون من جميع أنحاء المدينة.