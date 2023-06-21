«مجموعة تيكوم» تطلق «حاضنة الأعمال in5»

أطلقت «مجموعة تيكوم»، التي تملك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، «حاضنة الأعمال in5 للعلوم»، بهدف تمكين ودعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأفضل المواهب في شتى مجالات العلوم، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 ورؤية «نحن الإمارات 2031» والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. يأتي إطلاق الحاضنة تزامناً مع «عام الاستدامة» واستعدادات الدولة لاستضافة «COP28»، وبما يدعم جهودها في العمل المناخي.

وستوفر «حاضنة الأعمال in5 للعلوم» بالتعاون مع مجمع دبي للعلوم بيئة أعمال داعمة وممكنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في كل مجالات العلوم والرعاية الصحية والطاقة.