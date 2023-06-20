"أرادَ" تدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في "ناسداك دبي"

رحبت ناسداك دبي بالإدراج الأول لصكوك شركة "أرادَ"، التي بلغت قيمتها 500 مليون دولار. وتعدّ هذه الصكوك أولى إصدارات شركة "أرادَ" في البورصات المالية الدولية للمنطقة، الأمر الذي يُعزّز مكانة دبي كواحدة من أكبر أسواق إدراج الصكوك عالمياً، حيث وصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 77 مليار دولار.

وبمناسبة نجاح الإدراج الأول لصكوك "أرادَ"، قام أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرادَ"، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بقرع جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي.

ويعدّ إدراج صكوك أرادَ في دولة الإمارات الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بعد إدراجها في بورصة لندن العام الماضي. ومنحت وكالة موديز وفيتش شركة أرادَ تصنيفات ائتمانية B1 و B+ لأول مره، قبل الإدراج الناجح لصكوكها في العام الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبذلك تكون شركة أرادَ أصغر شركة خاصة في دولة الإمارات تحصل على تصنيفات ائتمانية في عام 2022.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "نحن سعداء بإدراج صكوكنا الافتتاحية في ناسداك دبي، التي توفر لنا منصّة حسَنة التنظيم تمتاز بوصولها لقاعدة مستثمرينا حول العالم. ويؤكد الطلب الكبير على صكوكنا من قبل الممولين في جميع أنحاء العالم ثقة السوق في مسيرة نمونا الاستثنائية وسجل حوكمتنا المتميز، وخطط مشاريعنا المستقبلية ".

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار وتسهيل نمو السوق المالية، كرّست ناسداك دبي جهودها لتوفير منصة نموذجية للشركات، مثل أرادَ، لتمكينها من الوصول إلى المستثمرين العالميين، والمساهمة في ازدهار دولة الإمارات والمنطقة ككلّ ، ويسرّنا الترحيب بإدراج الصكوك الافتتاحية لشركة أرادَ في ناسداك دبي، الذي يُعزز الثقة في إطارنا التنظيمي وفي جهودنا الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكبر الأسواق لإدراج الصكوك على مستوى المنطقة.

يذكر أن "أرادَ" تعمل منذ إنشائها في عام 2017 على مشاريع قيد التطوير في إمارتي الشارقة ودبي تصل قيمتها إلى 38 مليار درهم، وقد حققت متوسط نموّ مبيعات مذهل بنسبة 30% على أساس سنوي، كما أنجزت أكثر من 7000 منزل في مجتمعاتها الحضرية المتكاملة.