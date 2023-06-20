سوق أبوظبي يعزز مكاسبه ويربح 25.5 مليار درهم خلال 3 جلسات

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، لترتفع مكاسبه إلى ما يربو على 25.5 مليار درهم خلال 3 جلسات.

وزاد رأس المال السوقي لسوق أبوظبي من 2.712 تريليون درهم في ختام جلسة أمس، إلى 2.718 تريليون درهم اليوم، لتصل مكاسبه السوقية اليومية لأكثر من 5.74 مليار درهم، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 651.9 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال جلسة اليوم بنحو 1.27 مليار درهم موزعة بواقع 915.9 مليون درهم في سوق أبوظبي و354.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 417.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 9463.83 نقطة، وأقفل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" رابحاً نحو 0.1 في المائة ليصل عند مستوى 9295.69 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3774.24 نقطة.

وواصل سهم "العالمية القابضة" تصدره قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 209.4 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.03% عند 395.1 درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 127.9 مليون درهم وزاد بنحو 1.1% إلى 18.3 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 68.5 مليون درهم وأقفل عند 3.15 درهم بمكاسب 0.64%.

واستحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي مستقطباً 59.2 مليون درهم، تلاه "مصرف عجمان" جاذباً سيولة بنحو 42.3 مليون درهم، ثم "ديوا" 41.8 مليون درهم.