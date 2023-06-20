سوق دبي المالي يختتم بنجاح مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن

اختتم سوق دبي المالي بنجاح نسخته الثانية والمرتقبة من مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن هذا العام، والتي استقطبت نخبة من المؤسسات الاستثمارية البارزة من جميع أنحاء العالم، وسلّطت الضوء على جاذبية إمارة دبي المتنامية باعتبارها وجهة استثمارية إستراتيجية، كما أبرزت الاهتمام القوي لدى المستثمرين العالميين بالاستفادة من المنصّات المبتكرة لسوق دبي المالي.

وبالتعاون مع مؤتمر بنك HSBC لدول مجلس التعاون الخليجي تمّ تنظيم مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن، بمشاركة 13 شركة مُدرجة في أسواق رأس المال في دبي بما فيها سوق دبي المالي.

شملت هذه الشركات؛ هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ودو، وبنك دبي الإسلامي، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإمباور، وسالك، وتعليم، وتيكوم، وأمانات، وأرامكس.

وشهدت فعاليات المؤتمر إقبالًا كبيرًا من المؤسسات الاستثمارية المرموقة التي شاركت باهتمام في الحوارات والعروض التقديمية المفصّلة، وتفاعلت مع فرص التواصل التي تم تنظيمها بهدف تعزيز التعاون المثمر مع سوق دبي المالي. واشتملت تلك الفعاليات على 87 اجتماعًا حصريًا تم عقدها مع نخبة من كبار ممثلي 100 صندوق استثماري عالمي يمثلهم 231 مستثمراً .

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "ساهم مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن بترسيخ مكانتنا كمركز مالي عالمي رائد، وعزّز جاذبية أسواق رأس المال في دبي باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة. وتؤكّد المشاركة القوية للمؤسسات الاستثمارية الرائدة، والاستجابة الكبيرة من المستثمرين العالميين بشكل واضح على الثقة المتزايدة بأسواق رأس المال في دبي.

ومن جانبه، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور": "ان تواجد المؤسسة في النسخة الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في عام 2023، يعكس أحد اوجه المصداقية العالية التي يتمتع بها السوق، والذي يشارك مع المستثمرين الدوليين ويعرض عليهم قصة نجاح ادراج "إمباور"، التي شهدت زيادة هائلة في الاكتتاب بمعدل 47 مرة، ليقدم لأولئك المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة العالية في "إمباور"، وفي اقتصاد دبي، ويزودهم في الوقت ذاته بما يحتاجونه من تفاصيل لنوع وحجم فرص الازدهار التي تزخر بها دبي و"إمباور" وباقي الشركات الأخرى المدرجة في سوق دبي المالي."

وقال إبراهيم سلطان الحدّاد الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "سعداء بمشاركتنا في النجاح الكبير للجولة الترويجية لسوق دبي المالي في المملكة المتحدة. لاحظنا استمرار زخم النمو واهتمام المستثمرين الدوليين في الأسواق القوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الأخص سوق دبي المالي. إطلاق سهم سالك كجزء من الطرح الأولي للشركة يُعد مثالًا بارزًا لنمونا الإقليمي في ظل الخلفية الاقتصادية العالمية، مما يعزز مكانة دبي كوجهة استثمارية استراتيجية وجاذبة للمستثمرين الدوليين على حد سواء. نحن على يقين بأن خطط النمو الطموحة لدبي ستؤدي الى استمرار النمو الاقتصادي والتوسع، مما يفتح مزيدًا من الفرص للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للانضمام إلى هذا النجاح".