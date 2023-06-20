عبدالله بن زايد: توسيع مجموعة البريكس يشكل فرصة للنمو والتعاون

كتب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة، مقالا، نقلته مجلة " اربيان بيزنيس"، جاء فيه:

"زرت الأسبوع الماضي كيب تاون في جنوب افريقيا لحضور منتدى "أصدقاء بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) الذي انعقد كجزء من اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، برئاسة جمهورية جنوب إفريقيا. وغطت المناقشة المتعمقة مجموعة واسعة من القضايا الدولية الحالية قبل قمة البريكس الخامسة عشرة المقرر عقدها في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

وتدرس دول البريكس الخمس توسيع المجموعة من خلال إقامة روابط أوثق عبر العديد من مجالات الاقتصاد والمجتمع المدني. وقد ولّد هذا رغبة راسخة في زيادة تمثيل الدول النامية للاستجابة بشكل مناسب للتحديات العالمية المشتركة.

وتدعم دولة الإمارات العربية المتحدة من مشاركتها مع المنصات الدولية، ولطالما ظللت شريكًا وثيقًا للبريكس. في أكتوبر 2021، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بنك التنمية الجديد للبريكس الذي تم إنشاؤه لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ودول البريكس. ولهذا فإن الأساس المنطقي لتوسيع عضوية البريكس الحالية واضح ومقنع.

عندما تمت صياغة مصطلح البريكس لأول مرة في عام 2001، كان الاقتصاد العالمي في مرحلة مختلفة من التطور. وكان عدد سكان البريكس يبلغ في ذلك الوقت 2.6 مليار شخص. اليوم، ارتفع عددهم إلى أكثر من 3 مليارات، أو 42% من سكان العالم.

ويتضح التأثير المتزايد لبلدان البريكس من خلال مساهمته التي تقارب 30٪ في النمو الاقتصادي العالمي منذ عام 2001، أو 25٪ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحالي. وقد ساهم ذلك في انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر المدقع، مدفوع جزئيًا بهذا النمو.

وبعيدًا عن المنطق الاقتصادي الأساسي، هناك نقطة اهتمام أوسع. فقد كان الهدف الأساسي لمفهوم بريكس الأصلي هو تغيير إطار الحوكمة الاقتصادية العالمية وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات مثل السياسة والأمن، والاقتصاد والتمويل، وتغير المناخ، والعلاقات بين الناس.

وهذا هو السبب في أن بيان بريكس المشترك أكد على أن مجموعة العشرين هي المنتدى متعدد الأطراف الرئيسي حيث يمكن للاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية أن تبحث بشكل مشترك عن حلول للقضايا العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن كل من مجموعة العشرين وكتلة البريكس تدعو إلى حل سلمي للصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية، وهي موضوعات يتردد صداها بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتطلب هذا العالم المتغير عملاً متعدد الأطراف، ويمكن تعزيز الحوار البناء من خلال منصات نشطة تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى العالمي. ولطالما دافعت الإمارات العربية المتحدة عن قيمة التعددية في دعم السلام والأمن والازدهار على مستوى العالم.

وهنا تلعب الإمارات العربية المتحدة دورًا رئيسيًا على خلفية المحادثات حول توسيع بريكس، كونها دولة ذات نمو كبير وفقا لمعايير الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2001، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة 103 مليار دولار، وارتفع الآن ستة أضعاف إلى 599 مليار دولار في عام 2022.

وفي نهاية المطاف، نحن في الإمارات العربية المتحدة نعتقد أن تعزيز أجندة التنمية المستدامة العالمية سيعزز مساهماتنا الواسعة النطاق في النمو الاقتصادي الدولي الأوسع، ويبدأ هذا الجهد من الداخل.

سعياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجري العمل على خطط لمضاعفة حجم اقتصادنا بحلول عام 2031. ويرتكز ذلك على تعزيز العلاقات الدولية مع العديد من البلدان من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. أول اتفاقية تجارية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تم توقيعها مع الهند في فبراير 2022، وأصبحت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سارية الآن مع كمبوديا وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا، ومع دول أخرى سترد تباعا في الفترة المقبلة.

علاوة على ذلك، تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط في المجالات الدولية المهمة الأخرى، من خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر إلى المشاركة بانتظام في عملية مجموعة العشرين، التي ستعقد في نيودلهي في وقت لاحق هذا العام، والتي تعتبر أول قمة على الإطلاق تعقد في الهند وجنوب آسيا.

كما عززنا التركيز على بناء الجسور وتعزيز العلاقات الاقتصادية والشعبية مع البلدان الأخرى في منطقتنا، وبذلك نبدي استعدادنا لبناء منصات للحوار والتقدم بشأن القضايا الأكثر صعوبة. وتعتبر اتفاقيات إبراهام أحد الأمثلة على هذا التعاون. وفي العام الماضي، انضممت إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين ومصر والمغرب في سديه بوكير، وهو التجمع الذي افضى لمنتدى النقب، وهو عبارة عن إطار إقليمي يسهل التعاون ليس فقط بين الحكومات ولكن أيضًا بين الشركات ورجال الأعمال والمجتمع المدني حول القضايا الرئيسية التي تهم حياة الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

اجتمعت مجموعات عمل المنتدى لأول مرة في أبو ظبي في وقت سابق من هذا العام، وهو أكبر تجمع لمسؤولين حكوميين إسرائيليين وعرب منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. ويتماشى هذا النهج مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون الدولي في الجهود المبذولة لنشر السلام وتعزيز الشمولية وبناء المرونة وتحفيز الابتكار. ومن خلال مقعدنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 إلى 2023، قمنا بتعزيز الحوار حول قضايا المختلف عليها، وشجعنا التعاون في المجالات التي تشكل مصلحة مشتركة للأعضاء، واتخاذ موقف حازم عند الضرورة لتعزيز مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

في العديد من المحادثات البناءة التي أجريتها في كيب تاون، أوجزت نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في السياسة الخارجية، مؤكداً التزامنا بالازدهار الاقتصادي على المدى الطويل والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة في نظام عالمي دائم التطور. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه هي اللبنات التي يرتكز عليها مستقبل البريكس وتشكل أساس السلام والازدهار والنمو طويل الأجل".