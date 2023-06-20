"مجموعة الإمارات" تزيد رواتب الموظفين 5% يوليو المقبل

سيتلقى موظفو "مجموعة الإمارات" في دبي وحول العالم زيادة في رواتبهم تماشياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم على مستوى العالم، وفقاً لرسالة صادرة على المجموعة، واطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها.

وسيحصل الموظفون المقيمون في دبي على زيادات في بدل الإقامة والنقل وزيادة بنسبة 5% في رواتبهم الأساسية اعتبارًا من 1 يوليو، وزيادة بنسبة 10% لبدل دعم التعليم اعتباراً من سبتمبر.

وقالت الشركة إنه سيتم رفع الرواتب الأساسية للموظفين المقيمين في الخارج لمواكبة تكاليف المعيشة في أماكن إقامتهم، مع تغييرات في البدلات الثابتة المرتبطة بظروف السوق المحلية، مشيرة إلى انه بالنسبة للموظفين من مواطني دولة الإمارات سيكون هناك زيادة في البدل الخاص.

وعززت طيران الإمارات ودناتا ،أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم بنهاية السنة المالية الماضية، لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 20% إلى 102379 موظفاً، يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة.

وأضافت المجموعة أكثر من 17 ألف وظيفة خلال سنتها المالية. وتأتي هذه النتائج مع تحقيق المجموعة أرباحاً قياسية جديدة، في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية. إذ سجلت كل من طيران الإمارات ودناتا ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، حيث توسعت عمليات النقل الجوي والسفر بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريباً في مختلف بقاع العالم.