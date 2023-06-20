غرف دبي تتوسع افريقيا في جوهانسبرغ بمكتبها الــ 21 عالميا

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم أحدث مكاتبها التمثيلية الخارجية في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لتحفيز الاستثمار ودعم العلاقات التجارية المتنامية مع القارة السمراء بشكل عام وجنوب أفريقيا بشكل خاص.

ومع افتتاح هذا المكتب الجديد، يرتفع إجمالي عدد المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية حول العالم إلى 21 مكتباً، منها 5 مكاتب في أفريقيا، وتتوزع في كل من كينيا وإثيوبيا وموزمبيق وغانا بالإضافة إلى المكتب الجديد في جنوب أفريقيا. وتلعب هذه المكاتب الخارجية دوراً مهماً في تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين أفريقيا ودبي، فضلاً عن تعريف شركات دبي على الفرص الواعدة المتاحة في الأسواق الأفريقية.

ويتماشى افتتاح مكتب جوهانسبرغ مع مبادرة "دبي جلوبال" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى إنشاء شبكة من 50 مكتباً تمثيلياً في كافة أنحاء العالم بحلول العام 2030، تمكّن شركات الإمارة من الاستفادة من فرص التوسع الواعدة المتاحة في الأسواق العالمية.

وجاء الإعلان عن افتتاح مكتب جوهانسبرغ خلال مشاركة غرفة دبي العالمية في معرض جنوب أفريقيا التجاري الدولي (سايتكس) المقام حالياً في جنوب أفريقيا على رأس وفد يمثل شركات دبي المهتمة بالتوسع في السوق الأفريقية.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يشكل افتتاح المكتب الجديد في جنوب أفريقيا دليلاً آخر على التزامنا بترسيخ سمعة دبي وتواجدها الفعال في أفريقيا، وتعزيز العلاقات التجارية مع هذه السوق المهمة، وإطلاق العنان للإمكانات الاستثمارية الواعدة بيننا".

وأضاف لوتاه قائلاً: "تحقيقاً لأولوياتنا الاستراتيجية وتماشياً مع خطة التجارة الخارجية للإمارة، نعتبر المكتب الجديد خطوة متقدمة نحو تعزيز حضورنا في السوق الأفريقية، حيث نتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وجنوب أفريقيا والأسواق الأفريقية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال في دبي وجنوب أفريقيا".

تعتبر الإمارات الوجهة التجارية الأكبر والأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تعد جنوب أفريقيا الوجهة التجارية الأكبر للإمارات في القارة الأفريقية وثاني أكبر الدول استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وحسب بيانات جمارك دبي، قد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دبي جنوب أفريقيا 22.3 مليار درهم في العام 2022، بنمو بنسبة بلغت 11.5% مقارنة بالعام 2021، مما يعكس أهمية سوق جنوب أفريقيا بالنسبة لتجار دبي. وارتفع عدد الشركات من جنوب أفريقيا المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي من 439 شركة في العام 2016 إلى 777 شركة مع نهاية العام 2022، بنسبة نمو بلغت 77%، الأمر الذي يؤكد أهمية دبي بالنسبة للشركات من جنوب أفريقيا.

وتركز الغرفة من خلال مكتبها الجديد على دعم مجتمع الأعمال في جنوب أفريقيا، وبناء علاقات قوية مع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تشجيع الشركات الجنوب أفريقية على دخول سوق دبي والتوسع دولياً من خلال الإمارة.

وتهدف غرف دبي العالمية من خلال المكتب الجديد إلى تعزيز العلاقات التجارية القوية أصلاً بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، وتحديد واغتنام فرص التجارة والاستثمار الجديدة في القطاعات الرئيسة مثل الأحجار الكريمة والمعادن، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي الفريد لدبي وبنيتها اللوجستية الحديثة يجعلان منها مركزاً تجارياً مفضلاً للشركات الجنوب أفريقية التي تطمح للتوسع عالمياً، خصوصاً وان الإمارة تتيح للشركات الوصول إلى 2.2 مليار مستهلك، فضلاً عن تمكين الشركات الجنوب أفريقية من توسيع نطاق حضورها عالمياً. وتلتزم غرفة دبي العالمية بتوفير كافة التسهيلات والدعم اللازمين للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية المشتركة في المستقبل.