موانئ دبي العالمية توفّر الخبرات العملية للطلبة المواطنين ضمن تخصّصاتهم

تساهم موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، بدور محوري في دعم اقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات، عبر وضع معايير القدرات التقنية واللوجستية العالية التي تعزّز تدفق الحركة التجارية حول العالم، وتحرص على الريادة في تمكين المجتمعات التي تعمل فيها من خلال مبادرات التوطين وبرامج التدريب المتواصلة، دعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تمكين جيل المستقبل من الشباب الإماراتي.

وفي هذا الإطار، يأتي برنامج "فرصة للتدريب المهني" واحداً من برامج "دي بي ورلد" الهادفة إلى الاستثمار في جيل الشباب القادم، عبر إتاحة الفرصة أمام الطلبة الإماراتيين في المدارس والجامعات والكليات لإتمام متطلبات تحصيلهم الأكاديمي، من خلال الخبرة العملية التي تتوافق مع تخصّصاتهم، وذلك بحصولهم على شهادة خبرة عملية موثّقة من إدارة "دي بي ورلد"، بعد إتمام مدة التدريب المحدّدة لهم بما يتناسب مع المتطلّبات اللازمة للتخرّج.

وأوضح نبيل قائد، نائب الرئيس لإدارة الموظفين والشؤون الإدارية – إدارة الموظفين، "دي بي ورلد الإمارات": "انسجامًا مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها الدائمة لاحتضان المواهب الوطنية الناشئة، وبناء جيل متكامل من القيادات الشابة، وانطلاقاً من دورنا كمؤسسة عالمية تتطلّع نحو المستقبل، وتؤمن بأهمية دور الجيل الجديد وتدريبه لدعم مسيرة التطوّر والازدهار، نواصل جهودنا للارتقاء بقدرات الطلبة الإماراتيين الشباب؛ حيث تقوم إستراتيجيتنا على أن نكون وجهة العمل المفضّلة للمواطنين، عبر تمكين الطلبة من بناء مسيرتهم المهنية الرائدة بما يتناسب مع تخصّصاتهم. ومن خلال برنامج "فرصة للتدريب المهني"، نفتح أمامهم المجال للاستفادة من "دي بي ورلد" كمركز للتجارة الذكية على مستوى المنطقة، بما يدعم مسيرة التوطين الناجحة في دولة الإمارات، والتي نفخر بما حققناه فيها حتى الآن، إذ وصلت نسبة التوطين لدينا إلى 97% على مستوى المناصب القيادية العليا".

يتمّ تنظيم برنامج "فرصة للتدريب المهني" الداخلي بصورة أساسية بناءً على المتطلبات الجامعية اللازمة لتخريج الطلبة، وبما يتلاءم مع تخصّصاتهم المختلفة، حيث يحصل المنتسبون المعينون في المكاتب الداخلية على خطّة تدريب جيدة التنظيم بناء على تخصّصاتهم وعلى الأقسام التي تم تكليفهم بالانضمام إليها، مع متابعة مستمرة لتطوّرهم. في حين يحصل الطلاب المنضموّن إلى قسم الهندسة على تدريب عملي مكثف ضمن مجالات اختصاصهم.

ومنذ انطلاق البرنامج المخصّص للطلبة المواطنين في عام 2021، وصل إجمالي عدد المنتسبين إلى برنامج "فرصة للتدريب المهني" 186 متدرباً حتى الآن، منهم 55 متدرباً التحقوا بالبرنامج في عام 2021، فيما انضم إليه 67 متدرباً آخرون في عام 2022. وخلال عام 2023، انضم إلى البرنامج 60 متدرّباً حتى الآن، فيما يستعد الكثيرون أيضاً للمشاركة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وعبّرت آمنة الحمادي، إحدى الطالبات المشاركات في برنامج "فرصة للتدريب المهني" عن سعادتها بهذه التجربة، وقالت: "حين سمعت عن الإمكانات المتاحة لدى "دي بي ورلد"، سعيت بجدّ للالتحاق ببرنامج "فرصة للتدريب المهني"، باعتباري خريجة هندسة نظم صناعية. وقد أتاح لي البرنامج مجالًا للعمل ضمن قسم التخطيط والجودة؛ حيث يتمّ تطبيق أعلى المعايير العالمية للجودة. وبالإضافة إلى عملي مع فريق متميز، شعرت بالتقدير من قبل الجميع، وساعدني البرنامج على التكيّف في بيئة عمل احترافية، كما تلقيت الدعم والتشجيع المستمر من الجميع. وخلال فترة البرنامج شاركت في مناقشات العمل، ونظّمت برنامجًا تدريبيًا للعاملين في الورش، الأمر الذي منحني دافعًا وثقة كبيرين بجاهزيتي للحياة العملية. وساهم وجودي ضمن فريق عمل متنوّع من جنسيات مختلفة وتخصّصات دقيقة في تعزيز مهاراتي. وأنصح الجميع بالمسارعة للانضمام إلى برنامج "فرصة" الذي سيوفر لهم مهارات وخبرات عملية تضيف لهم ميزة تنافسية في سوق العمل".

وبالإضافة إلى برنامج "فرصة للتدريب المهني"، قدمت "دي بي ورلد" العديد من البرامج الهادفة لدعم طموحات الشباب في دولة الإمارات؛ مثل برنامج "الرواد" التدريبي المخصّص للمواطنين، والذي يهدف إلى إعداد مجموعة من قادة القطاع في مختلف وحدات الأعمال، وبرنامج "تأهيل" للمنح الدراسية المخصصة للطلبة المواطنين طوال فترة دراستهم، والتي تنتهي بعد التخرج بالتوظيف في موانئ دبي العالمية، وبرنامج "بداية" الصيفي الذي يعرّف الطلبة المواطنين في المرحلتين الثانوية والجامعية بفرص العمل في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).

وخلال السنوات الأخيرة، أحرزت دولة الإمارات تقدّماً كبيراً في برامج التوطين، حيث حرصت على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير. كما تستمر بدورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح.

وتُمثّل "دي بي ورلد" فرصة مفتوحة على المستقبل أمام الشباب الإماراتي الطموح؛ حيث يساهم انضمامهم إلى المجموعة في إعادة تصوّر مشهد التجارة العالمية؛ حيث حازت "دي بي ورلد" على شهادة "أفضل مكان للعمل"، وهي شهادة معتمدة عالمياً تُمنح للمؤسسات التي تتمتع بمستوى أداء عالٍ ولديها ثقافة إيجابية مبنية على الثقة والعمل الجماعي. كما تحرص المؤسسة على الالتزام بالاستفادة من التجارب والأفكار المتنوعة لدى موظفيها، وتعمل على تطويرها الدائم لتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، وخلق أفضل بيئة عمل للجميع.