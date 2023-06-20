تخفيضات 75% في 3500 متجر ضمن "مفاجآت صيف دبي"

أفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بأن الدورة الجديدة الـ26 من "مفاجآت صيف دبي" تشهد توسعا في عدد منافذ البيع التي تتيح تخفيضات سعرية خلال الفعالية التي تنطلق بداية من 29 يونيو الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل مقارنة بالدورة السابقة، لافتة إلى أن الفعاليات ستشمل تخفيضات تصل 75% في أكثر من 3500 متجر بدبي.

وأشارت في تصريحات لـ"الإمارات اليوم"، على هامش لقاء صحافي عقدته المؤسسة اليوم لإعلان تفاصيل الاطلاق الرسمي للفعاليات، إلى أن الدورة الجديدة تشهد توسعا في مشاركات لمنصات للتجارة الإلكترونية ومنافذ بيع تشارك للمرة الأولى بحملات تخفيضات في الفعاليات، مبينة أن اجمالي قيمة الجوائز المطروحة بالدورة الجديدة يتجاوز 50 مليون درهم، تشمل عروضا في أسواق الذهب وجوائز بقيمة تتجاوز 100 ألف درهم، مضيفة أن توافق الفعاليات مع موسم عطلة عيد الأضحى يرفع مبيعات تجارة التجزئة في الأسواق.

وأفاد مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبد الله الأميري، بأن "الدورة الجديدة من "مفاجآت صيف دبي" التي تنطلق من 29 يونيو الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل، تشهد توسعا في مجال حملات التخفيضات اذ تشهد تنزيلات سعرية بمعدلات تتجاوز 60% في أكثر من 5الاف منفذ بيع".

وأوضح أن "الدورة الجديدة للفعاليات تشهد توسعا في مشاركات منصات التجارة الالكترونية بتنزيلات، منها منصات تشارك للمرة الأولى، إضافة إلى متاجر في مجالات مختلفة منها تجارة الملابس الجاهزة تشارك بتخفيضات سعرية للمرة الأولى في الفعاليات، وهو ما يدعم نمو مبيعات تجارة التجزئة بنسب كبيرة متوقعة خلال الفعاليات". وأضاف أن "التخفيضات سيتم طرحها في مراكز عدة للتسوق في دبي، إضافة لعروض مختلفة في أسواق الذهب بدبي، والتي ستشمل عروضا للبيع بدون مصنعية في بعض المتاجر، وعروضا على طرز محددة من المجوهرات للبيع بأسعار مخفضة، إضافة لعروض سحوبات على جوائز على كل عملية شراء بقيمة تبلغ 500 درهم"، لافتا إلى أنه "سيتم رصد مخصصات جوائز للمتسوقين في أسواق الذهب بقيمة تتجاوز 100 ألف درهم".

وأشار إلى أن "اجمالي قيمة الجوائز المطروحة خلال (مفاجآت صيف دبي) تصل لنحو 50 مليون درهم وتشمل سحوبات أسبوعية على سيارات في مراكز التسوق ومحطات لتوزيع الوقود إضافة لسحب على شقة وسيارة فاخرة". وأوضح أن "الفعاليات سيكون لها تأثيرات إيجابية على تنشيط مبيعات تجارة التجزئة في دبي بمعدلات كبيرة ورفع معدلات النشاط السياحي في الأسواق".

وقالت المدير التنفيذي للفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش، إن "الفعاليات ستتضمن عروضا موسعة للتخفيضات تصل في بعض الفترات إلى نسبة 90% في عدد من مراكز التسوق بدبي ومنها عروض 12 ساعة من التسوق". وأضافت أن "تزامن الفعاليات مع عروض عيد الأضحى سيكون له تأثيرات إيجابية في زخم عروض التخفيضات ورفع معدلات التسوق في الأسواق وانعاش قطاع تجارة التجزئة بمعدلات كبيرة، وهو ما سيعمل على استقطاب المتسوقين من داخل الدولة وخارجها".