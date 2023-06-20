" دبي الدولي" يتوقع استقبال نحو 252 ألف مسافر يومياً خلال الصيف و"الأضحى"

يتوقع أن يشهد مطار دبي الدولي (DXB)، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين عبر جميع مباني المسافرين خلال الأسابيع القادمة، وذلك تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك التي تستمر ستة أيام وتبدأ نهاية هذا الأسبوع.

ووفقاً لمطارات دبي ، يتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 3,5 مليون مسافر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 3 يوليو، بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 252 ألف مسافر. ومن المتوقع أن تصل الزيادة في أعداد المغادرين أكثر من ربع مليون مسافر خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 25 يونيو، منها 100 ألف مسافر في يوم السبت الموافق 24 يونيو لوحده.

ومن المتوقع أن يكون يوم 2 يوليو الأكثر ازدحاماً تزامناً مع نهاية عطلة عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور اليومية 305 ألف مسافر.

وقال النائب الأول للرئيس لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، عيسى الشامسي: "إن مرحلة الانتعاش والتعافي التي شهدها مطار دبي الدولي (DXB) خلال العام الماضي حققت ذروتها هذا العام كما اتضح من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري. لذا فمن المتوقع أن نشهد ذروات موسمية أكثر ازدحاماً خلال هذا العام مقارنةً بنظيراتها منذ عام 2019.

وبناءً على ذلك، نؤكد في مطارات دبي استعدادنا الكامل واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستيعاب حركة المسافرين عبر المطار خلال فترات الذروة القادمة، ونحن على ثقة تامة من جاهزية كافة فرق العمل في المطار، بما يشمل مباني المسافرين، وعمليات المراقبة بما في ذلك شريكنا الاستراتيجي القيادة العامة لشرطة دبي، وخدمات الضيافة، وشركات الطيران، ومهام المناولات الأرضية في المطار ، وإجراءات الأمتعة، وخدمات مواقف السيارات، إلى جانب الشركاء التجاريين والخدميين، وكفاءتهم العالية لتوفير تجربة سفر رائدة لكافة المسافرين عبر المطار، والحفاظ على أعلى معايير الخدمات المُقدمة لهم في جميع أنحاء المطار".

وأكدت مطارات دبي التزامها المطلق بتوفير تجربة سفر آمنة لكافة المسافرين عبر مطار دبي الدولي (DXB)، في ظل الدعم المقدم من مركز التحكم المتطور للعمليات في مطارات دبي، والذي لا يقتصر دوره على مراقبة العمليات ضمن مباني المسافرين فحسب، وإنما يُسهم في توفير رؤية شاملة لكافة العمليات، تضمن التنبؤ بمختلف الحالات الحرجة ومعالجتها قبل حدوثها.

ودعت مطارات دبي المسافرين لاتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات القادم، بما يشمل:

• يمكن للمسافرين مع طيران الإمارات استخدام خدمات الأونلاين، وكذلك استخدام مكتب السفر وإنجاز إجراءات السفر في المدينة لإنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد الرحلة، بما في ذلك مكتب طيران الإمارات الواقع في أي سي دي بروكفيلد بليس في مركز دبي المالي العالمي، أو مكتب طيران الإمارات في عجمان.

• بإمكان المسافرين الحصول على الخدمات التي تقدمها طيران الإمارات لإتمام إجراءات السفر من المنزل Home Check-in

• ينصح المسافرين مع فلاي دبي الوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد الرحلة.

• على المسافرين مع شركات الطيران الأخرى الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، كما يُنصح بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

• يمكن للمسافرين مع طيران الإمارات استخدام مرافق تسجيل الوصول المبكر والخدمة الذاتية وخدمات الأونلاين لإنهاء إجراءات السفر.

• يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، والاستمتاع برحلة مريحة بصحبة عائلاتهم.

• الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر، والتأكد من كافة الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.

• التأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل لتوفير الوقت وإنهاء كافة الاستعدادات قبل الوصول لمنطقة التفتيش الأمني.

• يُسمح بحمل البطاريات الاحتياطية في أمتعة المقصورة فقط، إذ تشكل هذه المواد خطراً على السلامة العامة ويُحظر وضعها داخل الأمتعة المسجلة.

• يُوصى باستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المبنى رقم 1 والمبنى رقم 2، مع العلم بأنه يتم عادة تمديد أوقات عمل المترو خلال عطلة العيد.

• يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول لمبنى المسافرين 1 و3، على وسائل النقل العام والمركبات التابعة للسلطات المعنية، لذا نرجو من أفراد العائلة والأصدقاء استخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.

• عند الوصول إلى المطار، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة المرافق المتواجدة في مطار دبي الدولي (DXB)، بما في ذلك المطاعم المتنوعة، ومتاجر سوق دبي الحرة، والفندق، فضلاً عن الاسترخاء في صالات الانتظار قبل موعد رحلتهم.