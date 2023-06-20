«فلاي دبي» تتوقع 4.5 ملايين مسافر خلال الصيف

أفادت «فلاي دبي» بأنها تستعد لموسم صيفي استثائي آخر هو الأكثر ازدحاماً في تاريخ الناقلة حتى الآن، حيث من المتوقع أن تحمل الشركة أكثر من 4.5 ملايين مسافر خلال الفترة بين 1 يونيو و30 سبتمبر 2023 عبر شبكتها المتنامية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: «في الوقت الذي نستعد فيه لموسم صيفي قياسي آخر، فإننا نتوجه بالشكر لكل فرق العمل على جهودها الكبيرة لضمان راحة المسافرين عبر مطار دبي. من المتوقع أن يسافر أكثر من 4.5 ملايين مسافر عبر شبكة فلاي دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يعكس الطلب المتزايد على السفر وثقة الركاب في خدماتنا وجاذبية دبي كوجهة عالمية للسياحة والتجارة والعيش في الوقت الذي تستمر فيه شبكتنا في النمو».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «يسعدنا أن نوفر لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف مع أكثر من 115 وجهة للاختيار من بينها. وستمنح الوجهات الصيفية الموسمية لفلاي دبي، بالإضافة إلى وجهات الشبكة الأخرى مزيداً من المرونة والخيارات للناس للسفر سواء لقضاء عطلة أو عمل أو زيارة الأصدقاء والعائلة. لقد أضفنا مزيداً من السعة الاستيعابية وبنسبة 33% في أسواقنا، ونتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا لقضاء عطلة العيد وفترة الصيف المزدحمة».

ومن المتوقع أن يسافر أكثر من 4.5 ملايين راكب مع «فلاي دبي» خلال فترة السفر المزدحمة المقبلة. وتوفر «فلاي دبي» للمسافرين خيار السفر إلى 117 وجهة في 52 دولة هذا الصيف، بما في ذلك كرابي وميلان بيرغامو ونيوم وباتايا وسانت بطرسبرغ وغيرها. كما ستبدأ «فلاي» رحلاتها إلى تسع وجهات صيفية موسمية اعتباراً من 21 يونيو.

وخلال فترة السفر المزدحمة في عيد الأضحى، زادت الشركة سعتها المقعدية بنسبة 20% على عدد من الوجهات المختارة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 24 يونيو وحتى الثاني من يوليو. وشمل ذلك الوجهات الشهيرة مثل باكو وبيروت وكولومبو ومالي وتبليسي ويريفان وزنجبار.

ولتلبية الطلب زادت الشركة السعة المقعدية عبى شبكتها بنسبة 33% خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى 30 سبتمبر 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ونمت شبكة الناقلة في أوروبا لتصل إلى 28 وجهة من ضمنها خمس وجهات في إيطاليا، إضافة إلى وجهات مثل بلغراد وبودابست وبراغ وسالزبوغ ووراسو وزغرب وغيرها.

وتتوقع الناقلة تشغيل أكثر من 9400 رحلة شهرياً عبر شبكة «فلاي دبي» بين الأول من يونيو و30 سبتمبر، حيث سيكون شهر أغسطس هو الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة. وتسلمت «فلاي دبي»، سبع طائرات جديدة منذ بداية العام الجاري حيث نما حجم الأسطول بنسبة 23% مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 79 طائرة من طراز «بوينغ 737».

ولدعم مسار النمو، زادت «فلاي دبي» من قوتها العاملة واستقطبت 560 موظفاً جديداً خلال الأشهر الستة الماضية، بمن في ذلك طيارون وأطقم الطائرات والمهنيون من 138 جنسية مختلفة.