مركز دبي المالي العالمي يطلق «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0»

بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0»، كمركز رئيس يضم فرق عمل استثنائية ورواد أعمال ومبتكرين ومهندسين من المهتمين بتبني التقنيات الناشئة، بما يوفره من بنية تحتية ورقمية ومرافق بحث وتطوير ومُسرّعات التكنولوجيا المالية، ومساحات عمل مشتركة تعزز روح التعاون، بهدف جذب وبناء وتوسيع نطاق شركات الذكاء الاصطناعي. ويأتي إطلاق «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0»، الذي سيفتح أبوابه في «إنوفيشن وَن» في مركز دبي المالي العالمي، في إطار استراتيجية المركز لبناء أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخطط طموحة للتوسع نحو شغل مقر مُخصص يمتد على مساحة تزيد على 100 ألف قدم مربعة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يشمله من محاور متخصصة في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 ضمن قطاع الخدمات المالية.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «تعد استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 ركيزة أساسية في رسم مستقبل القطاع المالي والابتكار، ومن المتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في ضخ 103 مليارات درهم في الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2035، وأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 14٪ بحلول نهاية العقد، وبالتالي سيسهم (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0) بشكل كبير في تحقيق هذا النمو باعتباره محركاً عالمياً للبحث والتطوير والاستثمار والابتكار، حيث من المستهدف أن يستقطب أكثر من 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) في الصناديق الجماعية، وأكثر من 500 شركة ناشئة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، واستحداث ما يزيد على 3000 وظيفة بحلول عام 2028».

كما تتمحور استراتيجية مركز دبي المالي العالمي حول قيادة مستقبل القطاع المالي عبر تبني أحدث التقنيات والابتكار والشراكات، حيث يُعّد مركز «إنوفيشن هب» من أكثر بيئات التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري شمولاً في المنطقة. وخلال عام 2022 جاء قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار بين القطاعات الأسرع نمواً في مركز دبي المالي العالمي بإجمالي 686 شركة عاملة ضمن المركز، فيما تجاوز حجم الاستثمارات في هذا القطاع حاجز 615 مليون دولار.

وسيعمل «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0» كمحفز للنمو، باستقطاب المبتكرين من حول العالم والشركات الناشئة وقادة القطاع لإنشاء منظومة بيئية تتبنى مبادرات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وستتمكن شركات الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 من تحقيق الاستفادة القصوى مما يتيحه المركز الجديد من مزايا مُخصصة لمختلف القطاعات، تشمل أطر عمل تنظيمية متكاملة والتراخيص ذات الصلة، بالإضافة إلى الانتفاع من البنية التحتية الإلكترونية الفريدة لمركز دبي المالي العالمي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «سيعمل (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0) كمحفز للنمو، مستفيدين من قدرته على جذب المبتكرين العالميين والشركات الناشئة والمستثمرين وقادة القطاع، بينما نعمل على تأسيس أكبر نظام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 من خلال تعزيز أطر بيئة عمل تعاونية، وتسريع وتيرة تطوير التقنيات الاستشرافية».