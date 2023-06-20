بنك المارية يُطلق منصته المصرفية للشركات

أعلن بنك المارية المحلي، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن إطلاق منصته المصرفية للشركات المرتقبة التي توفر لجميع أنواع الأعمال القدرة على فتح حساب مصرفي رقمي بالكامل من خلال تطبيق الهاتف المحمول Mbank UAE باتباع ست خطوات بسيطة في أقل من 10 دقائق، دون حد أدنى للرصيد، ودون أي رسوم شهرية، بواسطة أحدث العمليات والحلول المصرفية الرقمية المتحدثة تقنياً.

وسواء كانت ملكية فردية أو شراكة أو شركة قائمة، يمكن لأصحاب الأعمال الآن فتح حساب مصرفي للشركات بسهولة عبر منصة البنك المتخصصة والحصول على مجموعة من المنتجات المصرفية للشركات، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونظام حماية الأجور، والسحوبات على المكشوف، والقروض، والتمويل التجاري، من بين أشياء أخرى.

وقالت الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، علياء المزروعي: «يلتزم صندوق خليفة بدوره بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستكشاف طرق ابتكارية جديدة تركز على تمكين قدراتهم الرقمية، ومن شأن شراكتنا مع بنك المارية المحلي أن تعزز جهودنا في رقمنة الأعمال في الإمارات، إذ سيوفر البنك منصة أعمال بنكية مخصصة للشركات من جميع الأحجام في دولة الإمارات مزودة بخدمات رقمية تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية وعملياتهم المصرفية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: «مهمتنا كجزء من مبادرتنا المجتمعية هي تمكين أصحاب الأعمال التجارية من خلال تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة وأمان في بيئة اليوم السريعة. ونحن ندرك التحديات التي تواجهها هذه الشركات، وبناءً على ذلك قمنا بتصميم منصة الخدمات المصرفية للشركات الخاصة بنا لنقدم طرقاً جديدة يمكن من خلالها تحديث وتسهيل وتحسين عمليات الأعمال لنشجّع النمو».