"نهجي المستدام" من كهرباء دبي يرفع كفاءة الاستهلاك لـ607 آلاف متعامل

وصل عدد مستخدمي برنامج "نهجي المستدام" من هيئة كهرباء ومياه دبي إلى 607.6 آلاف متعامل من القطاع السكني منذ إطلاقه في أكتوبر 2018 وحتى 31 مايو 2023. ويهدف البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إلى تمكين المتعاملين من مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة، ومساعدتهم على رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الثمينة، من خلال تشجيع التنافس الإيجابي بين المتعاملين، من خلال إتاحة المجال أمامهم لمقارنة استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، بهدف تحفيزهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات ومعلومات محدثة، واتخاذ خطوات إيجابية نحو تبني نمط حياة واعٍ ومستدام.

وتعتمد الهيئة في برنامج "نهجي المستدام" على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية لدراسة وتحليل سلوك المتعاملين. وتتيح الهيئة، البرنامج من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي المتوفر على منصات «آي.أو.إس» و«أندرويد»، و«هواوي» وساعات «أبل» الذكية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتسخير كل حلول التكنولوجيا وأحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز جودة حياة المجتمع وخفض البصمة الكربونية. ولا ندخر جهداً لإشراك جميع أفراد المجتمع في جهود التنمية المستدامة، وتحقيق أعلى معدلات حماية البيئة جنباً إلى جنب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية، بما يدعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030".

ويتضمن برنامج "نهجي المستدام" أربع خواص رئيسة تشمل لوحة تحكّم يتم من خلالها عرض مقارنات الاستهلاك مع المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في المنطقة، وتقريراً شهرياً حول حجم الاستهلاك للكهرباء والمياه، وملف أنماط الاستهلاك والذي من خلاله يمكن الإجابة على عدة أسئلة خاصة بمنزل المستهلك للحصول على مقارنات أكثر دقة، إضافة إلى تقديم نصائح لمساعدة المتعاملين على اتخاذ خطوات إيجابية للحد من الهدر والإسراف.