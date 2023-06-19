سوق دبي المالي ينجز المراجعة الربعية للمؤشر العام والإسلامي

أعلن سوق دبي المالي عن إنجاز المراجعة الدورية ربع السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات اعتبارا من اليوم.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت 4 شركات على نحو 40% من إجمالي وزن المؤشر العام وهي "ديوا" بحصة 10% و"دبي الإسلامي" بوزن 10% و"إعمار العقارية" 10% و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 10%.

وجاء سهم "دبي للاستثمار" في المركز الخامس بوزن 6.44%، ثم "العربية للطيران" 5.94% و"دبي التجاري" 5.32% و"سالك" 4.96% و"المشرق" 4.45% و"دو" 4.43% و"إعمار للتطوير" 4.34% و"إمباور" 3.14% و"مصرف عجمان" 2.5% و"سوق دبي المالي" 2.19%. وجاء سهم "أرامكس" في المركز الـ 15 بوزن 2.04% و"الخليج للملاحة" 1.96% و"تبريد" 1.69% و"ديار" 1.61% و"تعليم" 1.52% و"تيكوم" 1.4% و"أمانات" 1.27% و"الاتحاد العقارية" 1.04%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت 3 أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر وهي : "ديوا" بحصة 10% و"دبي الإسلامي" بوزن 10% و"إعمار العقارية" بنسبة 10%. وحل سهم "دبي للاستثمار" في المركز الرابع بوزن 8.59% ثم "العربية للطيران" 7.92% و"سالك" 6.61% و"دو" 5.91% و"إعمار للتطوير" 5.79% و"إمباور" 4.19% و"مصرف عجمان" 3.34%، و"سوق دبي المالي" 2.92% و"أرامكس" 2.72% و"الخليج للملاحة" 2.61% و"تبريد" 2.25%.

ووصلت وزن سهم "ديار" في المؤشر الإسلامي" إلى 2.15% و"جي اف اتش" 2.07% و"تعليم" 2.02% و"تيكوم" 1.87% و"أمانات" 1.69% و"السلام البحرين" 1.54% و"الاتحاد العقارية" 1.39% و"دبي للمرطبات" 1.29% و"الأنصاري" 1.12%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، والمؤشرات القطاعية إلى أفضل الممارسات، الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها. وتتولى شركة "اس آند بي داو جونز انديسيز" العالمية مهمة "وكيل احتساب المؤشرات"، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.