2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.5 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 691 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 213.34 مليون درهم و646 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة السطوة ، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة البطين وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 318 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 529.53 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 91.31 مليون درهم و111 رهن فلل وشقق بقيمة 438.22 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 138 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينه بقيمة 95 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 434.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثه بقيمة 130 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثانية بقيمة 125 مليون درهم.