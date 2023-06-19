"الاتحادية للضرائب" تواصل جولات "الدعم الضريبي" التوعوية في عجمان ورأس الخيمة

عقدت مبادرة "الدعم الضريبي" التي تُنظِّمها الهيئة الاتحادية للضرائب جولتين توعويتين جديتين خلال شهر مايو الماضي في إطار مُبادرة "الدعم الضريبي"؛ بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومركز الهاجس لخدمات رجال الأعمال - تسهيل في إمارة عجمان، فيما عُقدت الثانية بالتعاون بين الهيئة ومركز بيانات الامارات – تسهيل في إمارة رأس الخيمة.

يأتي ذلك في إطار تنظيم الهيئة فعالياتها للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال في إمارات الدولة لتوفير التوعية الضريبية ، ورفع مستوى الامتثال الضريبي.

وأشارت الهيئة إلى أن فرقا من المحللين والمُتخصِّصين قدموا خلال الجولتين في عجمان ورأس الخيمة شرحاً توضيحياً للعديد من الموضوعات الضريبية؛ من بينها الأمور المُتعلقة بالإجراءات والمُستندات المطلوبة للتسجيل ولإلغاء التسجيل الضريبي، وإجراءات تقديم طلبات إعادة النظر، وتقديم المعلومات عن طلبات التصريح الطوعي، والمُستندات المطلوبة لتقديم طلبات استرداد المبالغ القابلة للاسترداد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمتطلبات النماذج المعتمدة التي توفرها الهيئة، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالأخطاء الشائعة التي قد تحدُث خلال التسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضرائب المستحقة، وتم شرح سبل تجنب هذه الأخطاء.

كما تمت الإجابة على جميع استفسارات مُمثلي قطاعات الأعمال المُشاركين، وتم تقديم الدعم المعرفي لهم، لتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال الإجراءات الضريبية الإلكترونية.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال لحضور جولات "الدعم الضريبي" للاستفادة منها وطرح أية ملاحظات أو استفسارات ليتم الرد عليها وتوضيحها من جانب متخصصي الهيئة، مُشيرة إلى أنها ستواصل تنظيم فعاليات مبادرة "الدعم الضريبي" لتشمل جميع إمارات الدولة بالتعاون مع العديد من المراكز والجهات المعنية، حيث يقوم ممثلو الهيئة بجولات متتالية لاستقبال الخاضعين للضريبة، وتقديم المُساندة المعرفية اللازمة والتوعية الضريبية لهم، لتسهيل قيامهم بالإجراءات المطلوبة لرفع مستوى الامتثال الضريبي في الدولة.

وأكدت أهمية الدور الذي تقوم به مراكز الخدمة والجهات المُتعاونة مع الهيئة في إنجاح فعاليات المُبادرة من خلال توفير جميع المُتطلبات والإمكانات للمُساهمة في تحقيق الأهداف التوعوية للمُبادرة.

وقد أطلقت الهيئة مبادرة "الدعم الضريبي" في شهر يناير الماضي لتشمل جميع إمارات الدولة بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال الذاتي.

وقامت الهيئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بتنظيم سبع جولات توعوية، استفاد منها عدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالنظام الضريبي.