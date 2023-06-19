91 ٪ من المهنيين في الإمارات يشعرون بالثقة والحماس تجاه مستقبل العمل

أطلق "بيت.كوم"، بالتعاون مع "يوجوف"، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، استبياناً جديداً بعنوان "مستقبل سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023''، حيث تم استطلاع رأي المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعرف على آرائهم حول التغييرات التي يشهدها سوق العمل والمهارات المطلوبة للنجاح المهني خلال السنوات العشرة القادمة.

وأظهرت النتائج بأن غالبية المهنيين في الإمارات يتطلعون للمستقبل بتفاؤل، حيث أعرب 91٪ عن حماسهم وثقتهم في نجاحهم المستقبلي، مما يدل على إيمانهم في مهاراتهم وقدرتهم على التكيّف مع سوق العمل المتطوّر باستمرار. بينما أظهر الاستبيان بأن 7٪ فقط من المجيبين قلقون بشأن المستقبل.

وتعليقاً على الاستبيان، قالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في "بيت.كوم"ن عُلا حداد: "يلتزم (بيت.كوم) بفهم الاحتياجات المتطوّرة لسوق العمل والمهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُظهر نتائج الاستبيان مدى تفاؤل القوى العاملة تجاه مستقبل العمل، مسلطة الضوء على أهمية المهارات التقنية والشخصية مستقبلاً".

وتبرز أهمية المهارات التقنية والشخصية الحاجة إلى توفر مجموعة متكاملة من المهارات لدى القوى العاملة المستقبلية، مع التأكيد على قيمة القدرات الشخصية إلى جانب الخبرات التقنية. وقد أظهرت النتائج أن مهارات إدارة الوقت (98٪) والعمل ضمن فريق (98٪) والتواصل (97٪) تكتسب أهمية كبيرة حالياً، بينما أكد أكثر من نصف المجيبين (52٪) أن المهارات التقنية والمهارات الشخصية ستكون بنفس القدر من الأهمية بعد 10 سنوات من الآن.

وبحسب المجيبين، ستكون مهارات التفكير الإبداعي (91٪) والحاسوب والتكنولوجيا (88٪) وإدارة الوقت (88٪) من أكثر المهارات طلباً خلال السنوات العشرة القادمة. وخلال عملية التوظيف، تُعتبر الخبرة الوظيفية السابقة (88٪) وطريقة عرض السيرة الذاتية والرسالة التعريفية (83٪) من أكثر العوامل أهمية في الوقت الحالي.

ومن المثير للانتباه أن الخبرة الوظيفية السابقة (80٪) ستبقى العامل الأكثر تأثيراً على قرارات التوظيف في المستقبل.

ويرى أكثر من 6 من 10 مجيبين بأن العوامل التكنولوجية ستساهم في تغيير طبيعة العمل مستقبلاً، ما يؤكد حاجة المهنيين إلى مواكبة أحدث التقنيات وتطوير مهاراتهم الرقمية باستمرار. ويعتقد 71٪ من المجيبين أن الطلب على الأطباء سيزداد في المستقبل، إلى جانب مدراء الأقسام (71٪) والممرضين (70٪).

كما سلط الاستبيان الضوء على أهمية التكنولوجيا في عملية التوظيف، حيث يعتقد 91٪ من خبراء التوظيف أن مواقع التوظيف عبر الإنترنت والمنصات المهنية ستكون وسائل التوظيف الأكثر شعبية مستقبلاً.

ويرى المجيبون بأن الشبكات الاجتماعية والمهنية (54٪) ومنصات الوظائف عبر الإنترنت والمواقع المهنية (51٪) ستكون الوسائل الأكثر موثوقية مستقبلاً للبحث عن الوظائف. كما يعتقد 65 ٪ من المشاركين بأن أساليب التوظيف الإلكترونية ستُسهّل عملية التوظيف بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية، ما يؤكد حاجة الشركات إلى الاستثمار في استراتيجيات التوظيف الرقمية لجذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها.

من جهته، قال مدير الأبحاث في "يوجوف"، ظافر شاه، إن "التكنولوجيا وسوق العمل يشهدان تغييرات مستمرة، ويساعدنا هذا الاستبيان على فهم توقعات ومخاوف المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو أفضل. وتشير النتائج إلى أن الطلب على مهارات معينة سيستمر في النمو، وينبغي على أصحاب العمل التكيّف مع هذه التغييرات لتحقيق النجاح".

تم جمع بيانات استبيان "مستقبل سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023"، عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 9 وحتى 30 مارس 2023، بمشاركة 2,123 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، والسودان، وغيرها.