«هاكاثون شراع» يقدم حلولاً عملية لقطاعات التعليم وريادة الأعمال والسياحة

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) استحداث منصة جديدة لدعم مسار تطوّر مشروعات رواد الأعمال في الشارقة والإمارات، حيث نظم «هاكاثون التكنولوجيا»، وجمع خلاله 80 شاباً متخصصاً في عدد من القطاعات الإبداعية والصناعية، أبرزها الفن والتعليم وريادة الأعمال والبيئة، بهدف الاستفادة من مزايا تكنولوجيا «تشات جي بي تي» (ChatGPT)، واستكشاف إمكاناتها لتعزيز الابتكار وصناعة التغيير الإيجابي في مجالات تخصصهم. وفتح «شراع» من خلال «الهاكاثون» الفرصة أمام رواد الأعمال للتعرف على فرص جديدة ومبتكرة لتطوير أعمالهم، وتقليل تكاليف مشروعاتهم وتسريع خدماتها، حيث وُزع «الهاكاثون» على خمسة مسارات يركز كل منها على قطاع معيّن، وهي الاقتصاد الإبداعي، والاستدامة، والتعليم، وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات، والسفر والضيافة، وشهد الحدث منافسة كبيرة بين المشاركين الذين توزعوا على أربعة إلى ستة فرق في كل مسار.

وجاء تنظيم الهاكاثون ضمن مبادرة «سيف بايتس» (SEF Bytes) المجتمعية السنوية التابعة لـ«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، والتي تسعى إلى تعزيز التواصل المجتمعي طوال العام، من خلال فعاليات متنوعة يناقش المشاركون فيها مجموعة واسعة من المواضيع، منها المرونة، والرموز غير القابلة للاستبدال، ومستقبل قطاع التجزئة. وقدم الفائزون في المراكز الثلاثة من الهاكاثون عدداً من الابتكارات باستخدام تكنولوجيا «تشات جي بي تي»، هي مُرافق التعلّم المتخصص الذي يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في رحلتهم الأكاديمية، والوجهات الشاملة لمساعدة المسافرين على تجربة خططهم قبل مغادرة المنزل، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تنوب عن الشركاء المؤسسين، لمساعدة رواد الأعمال الجدد الذين يمارسون ريادة الأعمال للمرة الأولى في حياتهم، حيث سيواصلون تطوير حلولهم بدعم كامل من «شراع».