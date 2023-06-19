مذكرة تفاهم لدعم الشركات المحلية والمستثمرين

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لدعم الأنشطة التمويلية والمصرفية للمؤسسات والمستثمرين المحليين.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيقدم مصرف أبوظبي الإسلامي دعمه، من خلال تيسير فتح الحسابات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والمستثمرين القادمين من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار أو المبادرات الحكومية.

وسيوفر المصرف خيارات تمويل متعددة، لمساعدة تلك الشركات للوصول إلى فرص التمويل على أساس خطابات الاعتماد الاحتياطية والضمانات المصرفية. ويتيح هذا النهج للشركات إمكانية الوصول إلى فرص التمويل. وسيقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً خيارات تمويل تستند إلى تمويل الأصول مثل، العقارات والمعدات والآلات.