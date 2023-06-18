رئيس بالاو: الإمارات رائدة في تعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة

أشاد رئيس جمهورية بالاو، سورانجيل ويبس، بجهود دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، واهتمامها بمشاريع الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية داخل الإمارات وخارجها.

وأكدسورانجيل ويبس مشاركة بلاده في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) التي تستضيفها الإمارات في مدينة إكسبو دبي نوفمبر المقبل.

وقال رئيس جمهورية بالاو، الذي يزور اليابان حالياً، إن «الإمارات دولة رائدة في مجال تعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، رغم أنها من أكبر منتجي الطاقة في العالم، وتتصرف بمسؤولية حيال قضايا المناخ والبيئة».

وأضاف: «لدولة الإمارات دور رائد في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تحتضن أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، كما استثمرت بسخاء في مشاريع الطاقة الشمسية في العديد من دول العالم، إضافة إلى استثماراتها الكبيرة في مشاريع الطاقة النووية السلمية في أبوظبي».

وتابع: «تؤيد بلادي تعيين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيساً للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28».

وقال: «نعتقد أن قضايا الطاقة والمناخ مرتبطة ببعضها، وهذا يستوجب أقصى درجات التعاون البناء بين منتجي النفط والمستهلكين، لمواجهة تحديات المناخ، والاحتباس الحراري، ودعم جهود الحفاظ على البيئة على مستوى العالم».