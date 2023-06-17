المزروعي: «أوبك» تلعب دوراً محورياً في استقرار سوق النفط العالمي

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، إن «احتضان العراق احتفالية الذكرى الـ60 لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بغداد، يعد تأكيداً على تعزيز وترسيخ روح العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي».

وأكد المزروعي أهمية الدور المحوري الذي تلعبه منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» لخدمة مصلحه المنتجين والمستهلكين، وتعزيز الاستثمار المستدام في قطاع الطاقة.

وأضاف أن «العمل الجماعي المشترك دائماً مصدر لنتائج إيجابية أكبر، ومحور قوة للتعاون والوحدة»، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس لمنظمة «أوبك» يقوم على ضمان استقرار الأسواق، وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال ترؤس المزروعي وفد الإمارات المشارك في احتفالية تأسيس منظمة «أوبك» الـ60، والتي عقدت أول من أمس في العاصمة العراقية بغداد.

وضم وفد الدولة سفير الدولة لدى العراق سالم عيسى القطام الزعابي، وعدداً من المسؤولين في وزارة الطاقة والبنية والتحتية والشركات الوطنية في الدولة.

وبهذه المناسبة أقيم برنامج احتفالي متميز يتناسب مع قيمة الحدث وأهمية «أوبك» ودورها في استقرار سوق النفط العالمي، تضمن عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية، منها افتتاح ملتقى بغداد العالمي للكاريكاتير - 2023 الخاص بالنفط والطاقة، ومعرض للكتاب يختص بشؤون النفط والطاقة، ومعرض للفنون التشكيلية والسيراميك عن حاضر وتاريخ وحضارة العراق، فضلاً عن العروض الفنية والفلكلورية العراقية المختلفة.

يُذكر أن منظمة أوبك هي منظمة دولية تأسست في مؤتمر بغداد التاريخي الذي عُقد من 10-14 سبتمبر 1960، بحضور وزراء النفط في كل من جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا، وقد نمت المنظمة منذ ذلك الحين لتضم في عضويتها اليوم 13 دولة منتجة للنفط.