تراجع الأسعار وموسم العطلات يدعمان الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية

واصلت أسعار الذهب انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة تراجعاً في مؤشراتها بقيم تراوح بين 2.5 و3.25 دراهم للغرام، بنهاية الأسبوع الجاري، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي قيمة تراجع سعر غرام الذهب خلال أسبوعين 5.75 دراهم.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق شهدت نشاطاً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية بدعم من مواصلة أسعار الذهب لانخفاضها وبدء موسم العطلات الصيفية وانتهاء الموسم الدراسي أخيراً، لافتين إلى أن معظم المبيعات تركزت في عياري 18 و21 قيراطاً.

بدوره، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي التهامي، إن «استعداد العديد من المتعاملين خلال الفترة الأخيرة للسفر خلال موسم العطلات الصيفية، رفع من معدلات الطلب بشكل لافت على هدايا المشغولات الذهبية، خصوصاً في ظل تراجع أسعار المعدن الأصفر أخيراً»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن ترتفع وتيرة الطلب على مبيعات المشغولات خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع بدء العطلات الصيفية واستمرار الإقبال على فترات متباينة لشراء مستلزمات هدايا المشغولات، قبيل السفر لبلدانهم».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، إن «انتهاء موسم الامتحانات والمدراس وبدء موسم العطلات الصيفية، انعكس بشكل إيجابي في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية»، لافتاً إلى أن «مواصلة أسعار الذهب لانخفاضها حفز العديد من المتعاملين والسائحين على شراء هدايا المشغولات الذهبية، خصوصاً من عياري 18 و21 قيراطاً».

واعتبر مدير المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون، أن «الأسواق في الفترة الحالية تشهد رواجاً لافتاً بدعم من استمرار تراجع أسعار الذهب وتوجه عدد من المتعاملين لشراء هدايا المشغولات الذهبية قبيل السفر لبلدانهم في موسم العطلات الصيفية»، متوقعاً أن «تستمر الأسواق في تسجيل معدلات نشاط في الطلب خلال الأسبوعين المقبلين في ظل ذروة السفر خلال تلك الفترة في العطلات الصيفية قبيل وبعد عيد الأضحى».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 234.25 درهماً، بانخفاض 3.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 216.75 درهماً، بتراجع 3.25 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 209.75 دراهم، بانخفاض 3.25 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 180 درهماً، بتراجع 2.5 درهم.