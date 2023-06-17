دبي تسجل 2942 مبايعة عقارية بـ 9.29 مليارات درهم في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 12.5 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2942 مبايعة بقيمة 9.29 مليارات درهم، منها 189 مبايعة لأراض بقيمة 2.28 مليار درهم و2753 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 7.01 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.88 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 114 هبة بقيمة 414.66 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تلتها مبايعة بـ136 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، ثم مبايعة بقيمة 125 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم، تلتها منطقة «مدينة هند 4» بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وثالثة في منطقة «وادي الصفا 3»، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 548 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 112 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بـ80 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة مليار درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 261 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة، التي سجلت 208 مبايعات بقيمة 346 مليون درهم.