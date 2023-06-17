«بنتلي» تطلق طرازاً جديداً بمقصورة خلفية فخمة بشكل استثنائي

أطلقت «بنتلي موتورز» أخيراً، مركبتها Bentayga Extended Wheelbase الجديدة كلياً، وذلك في مجمّع التصنيع المستدام التابع للشركة في «كرو» بإنجلترا، مؤكدة أن الطراز يأتي بمقصورة خلفية فخمة بشكل استثنائي.

وأكدت الشركة أن المركبة الجديدة الرياضية متعددة الاستعمالات ترفع عدد طرز عائلة «بنتلي» إلى خمسة طرز، وتوفر التجربة الأفضل ضمن المقصورة الخلفية منذ طراز Mulsanne.

وأشارت «بنتلي» إلى أنه بعد المصادقة الرسمية، أصبح بمقدورها الإعلان عن بيانات الأداء للمرة الأولى، موضحة أن المركبة تضم محرك «V8» المثبتة فاعليته سعة 4.0 لترات من الوقود، مع 32 صماماً وشاحن توربيني مزدوج توأمي اللفائف.

وأضافت أن «Bentayga EWB V8» تتمتع بأداء السيارة الفائقة، وهي تولد قوة تبلغ 542 حصاناً (550 PS)، وعزماً قدره 568 رطلاً/قدم (770 نيوتن/متر)، ما يؤدي للحصول على سرعة قصوى تصل إلى 180 ميلاً/الساعة (290 كيلومتراً/الساعة)، والتمكن من التسارع بين صفر و60 ميلاً/الساعة في غضون 4.5 ثوان (صفر حتى 100 كيلومتر/الساعة في 4.6 ثوانٍ).

وتابعت «بنتلي»: «مع مقصورة لا تُضاهى فإن الطول الممدد لقاعدة عجلات المركبة بمقدار 180 ملليمتراً يتضمن تغييرات في أسفل الأرضية والألواح الجانبية والسقف، ويكمن الطول الزائد بالكامل في الباب الخلفي، ما يولد مقصورة خلفية فخمة بشكل استثنائي، وهي أكبر من أي مقصورة أخرى في طراز فاخر منافس».

وتتوافر المركبة بثلاثة أنماط من تصاميم المقاعد، شاملة نمطاً قياسياً جديداً بالكامل بأسلوب (4+1) مع مقعد وسطي، إضافة إلى إصدارات مع أربعة وخمسة مقاعد.