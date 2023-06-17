«دبي العالمية» تفتتح مكتباً تمثيلياً في لندن

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً في لندن بالمملكة المتحدة، وهو المكتب التمثيلي الأول لغرفة دبي العالمية في أوروبا والـ20 على مستوى العالم.

وأكدت الغرفة أن المكتب الجديد يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق استراتيجيتها في دعم أعضائها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وسيركز المكتب الجديد جهوده على تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم الشركات من المملكة المتحدة التي تسعى إلى الانتقال إلى دبي أو التوسع إليها أو تنمية أعمالها عالمياً عبر الإمارة.

وبلغ عدد الشركات من المملكة المتحدة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 9200 شركة في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 69% منذ عام 2016.

وتم افتتاح المكتب رسمياً خلال حفل خاص في لندن بمشاركة سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، منصور عبدالله خلفان جمعة أبوالهول، والقنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط وباكستان، سيمون بيني، ونائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي، خالد الشامسي.

وقال أبوالهول، إن دولة الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، وثالث أكبر شريك تجاري لها خارج أوروبا بعد الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن افتتاح المكتب التمثيلي يعتبر خطوة متقدمة ضمن مسيرة طويلة من التعاون المشترك والعلاقات المزدهرة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

من جهته، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «افتتاح مكتبنا في لندن يمثل علامة فارقة ستثمر عن فوائد مجزية بعيدة المدى»، لافتاً إلى أن «المملكة المتحدة سوق استراتيجية رئيسة لإمارة دبي، وتوفر آفاقاً واسعة للنمو لأعضاء غرف دبي، حيث نتطلع للاستفادة من الفرص الجديدة في هذه السوق».

المكتب الجديد يعد الأول لـ«الغرفة» في أوروبا والـ20 على مستوى العالم.