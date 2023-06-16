24 % زيادة بالشركات الصينية المُسجلة في «دبي للسلع المتعددة»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، تسجيل زيادة سنوية بنسبة 24% في أعداد الشركات الصينية المُسجّلة في منطقته الحرة، بالتزامن مع اختتام حملته الترويجية في الصين، التي تخللتها زيارة مجموعة من مراكز الأعمال والتجارة في ثلاث مدن صينية، هي شنغهاي وغوانزو وتشونغ تشينغ.

وأفاد المركز في بيان، بأن الحملة تعد النسخة الفعلية الأولى من الحملات الترويجية التي تنطلق في الصين بعد انقطاع دام ثلاث سنوات. وأشار المركز إلى أنه ركز خلال الحملة على بيئة الأعمال الواعدة في دبي، كما استعرض دوره كمنصة مركزية ووجهة أعمال مفضلة للشركات الصينية الراغبة في توسيع نطاق حضورها في الإمارة وجميع أنحاء العالم.

وفي إطار الحملة الترويجية، وقّع «دبي للسلع المتعددة» مذكرة تفاهم مع مركز «لينغانغ» في منطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي «LGSAC».

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان ضمن مجموعة من المجالات الرئيسة، بما فيها الابتكار والأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية، كما ستتيح لكليهما تقديم خدمات الأعمال للشركات، سواء في دبي أو شنغهاي، بما يدعم تسهيل ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات والمتطلبات، وغيرها من الإجراءات اللازمة أمام الشركات التي تطمح إلى تأسيس أعمالها في كلتا المنطقتين.

وشهدت الحملة الترويجية التي انطلقت في شنغهاي وغوانزو وتشونغ تشينغ مشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة، الذين أطلعوا أكثر من 600 شخص من قادة وروّاد الأعمال ضمن قطاعات مختلفة على مزايا سهولة ممارسة الأعمال في دبي انطلاقاً من المركز، إحدى مناطق الأعمال الأكثر ترابطاً في العالم. وكان مركز دبي للسلع المتعددة، استضاف في وقت سابق من العام الجاري 200 من قادة الأعمال الصينيين في يوم الأعمال الصيني بدبي، وذلك احتفاءً بالعلاقات التجارية المتنامية بين دولة الإمارات والصين.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «المركز يضم حالياً أكثر من 770 شركةً صينية مُسجّلة في منطقته الحرة، تمثّل تقريباً 12% من إجمالي عدد الشركات الصينية الناشطة بدولة الإمارات». وأضاف أن «عدد تلك الشركات يزداد مع مرور الوقت، ما يجعل الصين واحدة من أكثر الأسواق الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمركز».

من جانبه، قال نائب مدير منطقة التجارة الحرة التجريبية في منطقة لينغانغ الخاصة في الصين (شنغهاي)، تشاو ييهواي: «نعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً بارزاً، حيث تلعب دبي دوراً محورياً في دعم وتمكين حركة التجارة الدولية».

770

شركة صينية يضمها «المركز» حالياً تمثّل 12% من إجمالي عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة.